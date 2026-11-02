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Rianxo

La Policía Local inmoviliza un vehículo por circular por las calles peatonales de Rianxo

El conductor que se quejaba de la "falta de señalización" dio positivo en la prueba de alcoholemia

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
02/11/2026 17:42
La Policía Local rianxeira llevó a cabo controles preventivos de alcoholemia y de detección de drogas durante l conducción
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Los vecinos de rúa Arcos Moldes interceptan a un vehículo que se quedó atrapado entre las calles peatonales del casco urbano de Rianxo. El conductor se quejaba de la "falta de señalización", alegando que era extranjero, mientras los residentes de la zona le daban indicaciones para que saliera del casco sin dañar las viviendas. Esto ocurría el 1 de noviembre, el suceso fue denunciado a la Policía Local.

La Policía localizó al coche denunciado, que en un principio desobedeció las órdenes de alto de los agentes. Explican que en la prueba de alcoholemia dio positivo con tasas constitutivas de infracción administrativa. Fue denunciado por todas las infracciones realizadas, y se procedió a la inmovilización del vehículo.

Otras actuaciones recientes

Los agentes rianxeiros trasladan que el 30 de octubre, en rúa Irmáns Insua se controló a un vehículo después de recibir un aviso de conducción irregular. Después de las comprobaciones realizadas, se procedió a detener a un varón que viajaba como acompañante, al constarles en vigor una requisitoria judicial de busca y detención procedente de un Tribunal de Noia.

En Taragoña, el 26 de octubre se localizó al conductor de un vehículo que circulaba con un permiso sin vigencia por la pérdida total de puntos. Esta persona inició una huida a gran velocidad, como apuntan la Policía, realizando diversas maniobras de "extrema  perigosidade por varias estradas e vías locais". Abrieron diligencias por presuntos delitos contra la seguridad viaria, por conducir con la pérdida de vigencia del permiso y por conducción temeraria

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