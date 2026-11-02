Jacobo Picón | “O mundo empresarial é a parte racional, o modelaxe é a miña paixón”
Modelo e empresario rianxeiro volve a destacar no concurso de modelaxe RNB, mais esta vez a nivel nacional
Jacobo Picón, de Rianxo, acadou este ano a banda Top Model RNB España 2026, tras conseguir a súa clasificación provincial na anterior edición. Ademais, tamén entrou no Top 12 nacional representando á Coruña de entre cincuenta candidaturas. O rianxeiro tamén foi clasificado como o Top 10 mellor corpo a nivel nacional. Picón ten trinta anos e compaxina a súa faceta artística de modelo coa súa actividade profesional empresarial en Galiza.
Como foi a experiencia de pasar do concurso privincial ao nacional?
Foi unha experiencia de dez. É unha semana onde fas miles de actividades: fomos a Portaventura, fixemos actividades de escalada, visitamos o centro de Salou, etc. Convives cos cincuenta seleccionados das provincia, e é unha experiencia moi enriquecedora e que me permitiu facer moitos amigos.
Acadou a banda Top Model, mais a súa nota final media baixou moito pola entrevista persoal, que foi o que pasou aí?
O certo é que saín moi contento de como respondera e pensei nun comezo que o fixera ben. Mais entendo que seguramente houbo algunha resposta que non lles cadrou. Son un xurado externo e bueno, non teño nada que dicir da súa votación. Comprendo que este é un concurso e valóranse distintos criterios, non teño ningunha queixa co resultado final.
Seguirá participando en competicións polo estilo?
Claro, para min foi moi importante gañar a banda, sobre todo a de modelo.
Canto tempo leva sendo modelo?
Comecei facendo algún traballo cando era máis novo, con 18 años, mais deixei este mundo de lado cando empecei os estudos. O ano pasado, estnado en Nueva York, chamáronme para participar e saltei de cheo á piscina, a probar de novo sorte.
Pensa en adicarse a tempo completo agora a isto con este novo éxito?
Se ben quero segui afondando na miña carreira no mundo da moda, que é cara onde tirarei máis que para o culturismo, non creo que se convirta na miña actividade a tempo completo. Traballo na empresa familiar, que é o que me da a estabilidade.
E como conviven estas dúas facetas, empresario e modelo?
Para min a familia e o mundo empresarial corresponden á parte máis racional que teño. A miña faceta de modelo á miña paixón, unha actividade que me encanta. Atopo un balance perfecto entre alimentar estas dúas partes que conviven e que conforman o que son.
Considera que crea complexos que o analicen a un deste xeito?
Non podo falar en nome de todos os modelos, no meu caso, non. Sempre fun alguén atlético e cando me presento a estas competicións, toda crítica é unha oportunidade de mellorar cara futuro.