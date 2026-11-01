Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

La oficina móvil de la Policía Nacional estará en Rianxo para obtener y renovar el DNI

Es necesario solicitar cita previa de manera presencial en el Concello

Paula Gil
Paula Gil
01/11/2026 17:05
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional regresará a Rianxo el próximo diez de noviembre para facilitar a los vecinos la expedición y renovación del DNI y del pasaporte sin necesidad de desplazarse a otros municipios. 

Este servicio permite realizar ambos trámites directamente en la localidad y recibir los documentos de forma inmediata, evitando así tener que acudir en una segunda jornada para recogerlos. 

Las personas interesadas en solicitar cita previa podrán hacerlo presencialmente en el Concello en horario de 9:00 a 13:00 horas, o llamando al teléfono 981 86 00 75. 

Con esta iniciativa, los vecinos podrán realizar sus gestiones de documentación de una manera más cómoda y cercana. Este servicio ya ha realizado varias paradas en la localidad durante este año. 

Una de las últimas visitas anunciadas tuvo lugar el pasado 21 de enero, mientras que posteriormente también se programó una nueva jornada para el 23 de junio. 

La propuesta forma parte del despliegue de estas unidades móviles de la Policía Nacional por distintos municipios gallegos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620