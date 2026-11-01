La oficina móvil de la Policía Nacional estará en Rianxo para obtener y renovar el DNI

El Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional regresará a Rianxo el próximo diez de noviembre para facilitar a los vecinos la expedición y renovación del DNI y del pasaporte sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Este servicio permite realizar ambos trámites directamente en la localidad y recibir los documentos de forma inmediata, evitando así tener que acudir en una segunda jornada para recogerlos.

Las personas interesadas en solicitar cita previa podrán hacerlo presencialmente en el Concello en horario de 9:00 a 13:00 horas, o llamando al teléfono 981 86 00 75.

Con esta iniciativa, los vecinos podrán realizar sus gestiones de documentación de una manera más cómoda y cercana. Este servicio ya ha realizado varias paradas en la localidad durante este año.

Una de las últimas visitas anunciadas tuvo lugar el pasado 21 de enero, mientras que posteriormente también se programó una nueva jornada para el 23 de junio.

La propuesta forma parte del despliegue de estas unidades móviles de la Policía Nacional por distintos municipios gallegos.