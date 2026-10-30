Óscar Rial deja la portavocía del PSOE pero mantiene su acta de concejal

El ya ex portavoz del PSOE en Rianxo, Óscar Rial Chechu Río

El hasta ahora portavoz socialista de Rianxo, Óscar Rial, anunció durante el Pleno ordinario de octubre que deja la portavocía del PSOE, aunque continuará formando parte de la corporación municipal y mantendrá su acta de concejal.

El edil aprovechó el turno de ruegos para comunicar públicamente una decisión que definió como un cambio de responsabilidad, pero no como un alejamiento del proyecto socialista.

Rial aseguró que seguirá contribuyendo “desde outra perspectiva” y dejó abierto cuál será su papel en los próximos meses, al señalar que “o futuro dirá cales deben ser os seguintes pasos”.

Durante su despedida como portavoz realizó también un balance del trabajo desarrollado durante los últimos años. Entre ellas citó actuaciones como la rotonda de Xogo dos Bolos o la mejora del puente de Quintáns, proyectos que considera que comienzan a avanzar.

El anunció recibió también el reconocimiento del alcalde, que destacó la dedicación que supone asumir responsabilidades políticas, y agradeció públicamente el trabajo realizado por Rial durante su etapa como portavoz.