Bustelo sostiene que la tramitación del PXOM se encuentra “nun 95%”

Imagen de archivo del alcalde de Rianxo, Julián Bustelo Cedida

El último Pleno ordinario de Rianxo dejó sobre la mesa varios asuntos relacionados con la situación económica municipal: el progreso del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la falta de personal en la Policía Local, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y diferentes demandas trasladadas por los grupos de la oposición.

Uno de los asuntos destacados fue la situación del PXOM. A preguntas del BNG, el alcalde, Julián Bustelo, sostuvo que la tramitación se encuentra actualmente “nun 95%”, después de haber dado respuesta a los requerimientos formulados y de mantener reuniones con la Dirección General de Costas.

El Concello permanece ahora pendiente de recibir ese informe antes de afrontar la ratificación por parte de la Xunta de Galicia.

El gobierno local descarta que los retrasos puedan obligar a reiniciar todo el procedimiento y considera que se encuentra en una fase muy avanzada.

Otra cuestión que centró buena parte del debate fue la aprobación de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito financiados con cargo al remanente de tesorería.

La liquidación del presupuesto de 2025 deja un remanente para gastos generales de 758.535,90 euros, un ahorro neto de 501.892,97 euros y un superávit de 690.490,95 euros.

La deuda financiera al cierre del ejercicio se situó en 3,21 millones de euros. Tanto la urgencia como el contenido del crédito extraordinario y del suplemento de crédito salieron adelante por unanimidad de toda la corporación, con el respaldo de BNG, PP, PSOE y Rianxo en Común.

Durante el debate también salió a relucir el elevado volumen de horas extraordinarias asumidas por la Policía Local. Desde el Partido Popular se reclamó una mayor dotación de agentes para evitar la sobrecarga de la plantilla, mientras que el regidor reconoció las dificultades existentes para cubrir vacantes y recordó las limitaciones derivadas de la tasa de reposición y de los procesos de selección.

Durante el turno de ruegos y preguntas también se abordó la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La formación municipal estudia habilitar puntos propios en una ubicación más próxima al centro, con la posibilidad de reservar un par de plazas de estacionamiento para este servicio.

También hubo unanimidad en la aprobación de las retribuciones del personal vinculado al nuevo Obradoiro Dual de Empreo Paio Gómez Chariño.

El mismo respaldo unánime recibió la ratificación del convenio de gestión compartida del proyecto de prevención de conductas adictivas en el que participan Rianxo, Dodro, Padrón, Valga y Rois.

En la parte de control, el BNG reclamó actuaciones en las aceras de A Martela y el PP solicitó la reposición de bancos y mejoras en diferentes plazas de la comunidad.