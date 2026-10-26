Mares da Fin do Mundo bate su récord de asistencia con dos mil presentes en esta edición de la muestra en Rianxo
Gallego afirma que es posible que el municipìo sea el destino permanente del festival
El festival de cine documental gallego Mares da Fin do Mundo bate el récord de asistencia con dos mil participantes entre las proyecciones y actividades paralelas de esta edición. Marcos Gallego, director del evento, afirma que Mares “pode ter un futuro claro en Rianxo”, llegando a ser la sede permanente del encuentro. “Nunca foi unha mostra itinerante, nacemos en Carnota fai nove anos, pero as circunstancias e intereses da iniciativa, como a defensa da pesca artesá das frotas de baixura, do medio ambiente, contaminación marítima, foron crecendo con nós. Isto esixiunos procurar contendedores onde poder ofrecerlle ao público todo, e Rianxo permítenos todo isto”.
Este año, el premio a mejor película Mostra fue para ‘Les copains d’abord’ de Thomas Laliberté y Marilou Muller, el jurado también le otorgó una mención especial por segunda vez en la historia de Mares para Evgenia Arbugaeva, que presentó ‘Chuuraa’. El Premio del Público se lo llevó ‘Seablindness’ de Tereza Smetanová, y en la Sección Galega fue para ‘O mar é meu chan’ de Xoán Vázquez.
La palabra que define esta edición es consolidar, ese era el objetivo principal de los organizadores, mantener su espina dorsal, la competición oficial con dieciséis películas, y a partir de ahí, abrirla a proyecciones especiales y actividades relacionadas con la temática. Lo único nuevo de este año fue el aumento de la sección juvenil e infantil, con más proyecciones para centros educativos, cubriendo todos los colegios del municipio.
La película inaugural fue ‘Fomos ficando sós’ de Adrián Canoura. El director del evento explica que “o realizador leva participando na mostra, presentando filmes e estando como xurado durante moitas edicións. Témoslle moito cariño, e esta era a súa primera longametraxe documental, en galego, que incidía directamente na temática da mostra. Non había escusas para non presentala, era blanco e en botella”.
Destaca la participación de un cortometraje producido por la asociación, ‘A poza matriz’ de Nancy Frey, que estaba fuera de competición dentro de la Sección Galega. “Cando estiveramos en Ribeira fai tres anos, preguntounos Frey se lle podiamos axudar a face unha película, xa que ela é antropóloga. Creemos que impactou bastante nos espectadores porque non se esperaban o que viron, nese sentido estamos moi contentos co resultado”.
Gallego explica que la muestra se lleva a cabo porque desde su perspectiva, la producción cinematográfica gallega centrándose en el mar es ligeramente deficiente. “Como non pode ser doutro xeito, estou moi contento co resultado deste ano, houbo moitas películas moi boas. Coincido máis ou menos co xurado, sobre todo en que todas elas tiñan calidade para ser gañadoras”, comenta el Gallego.