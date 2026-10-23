Bustelo ensalza el cierre del ejercicio pasado, alcanzando el cómputo más alto de la historia

Julián Bustelo, alcalde de Rianxo Cedida

Julián Bustelo se aplaude a sí mismo por el cierre de un ejercicio pasado con “un resultado moi positivo”. “Rianxo está vivindo un moi bo momento”, expresaba felizmente, mientras apuntaba que la diferencia entre ingresos y gastos fuera de 205.239,21 euros, y un remanente de tesorería que alcanza los 758.535,19 euros.

En redes sociales celebró que este año, el ayuntamiento aprobó el presupuesto más alto de la historia de Rianxo, 12.144.736,94 euros. Un incremento de más del 30% respecto de las anteriores aprobadas.

Así mismo, revelaba que tienen una deuda de 3.213.197 euros, de los cuales la mitad se derivan de los préstamos que se formalizaron para la adquisición del Pazo de Rianxiño y para la rehabilitación del Pazo de Martelo. Aún así, añadía que estos son números de deuda “moi por debaixo dos límites legais”.

“Un bo momento que, a base de traballo e dedicación, ten que servir para seguir construíndo o futuro do noso pobo”. En 2026, explicaba que llevaban licitadas actuaciones por importe de 1.899.436,12 euros, “se isto llo sumamos ás obras licitadas no que vai de lexislatura estamos xa moi por encima dos 5 millóns de euros”, congratulandose por el trabajo realizado por el gobierno local hasta el momento.