Los complejos turísticos para peregrinos siguen en aumento: Rianxo abre ‘Orixe da Sobreiras’

Uno de los espacios del albergue Cedida

Los complejos turísticos continúan creciendo en Arousa. El último, ‘Orixe da Sobreiras’, abrirá sus puertas este sábado en Aldea Quintáns, Rianxo, y será además uno de los pocos albergues que se sume a la oferta de la comarca de Barbanza, con servicio tanto para peregrinos como para visitantes o viajeros.

Esta iniciativa nace de la idea de un grupo de amigos de Rianxo cuya pasión siempre fue viajar y vivir experiencias. Entre conversaciones plantearon la idea de utilizar una finca de la que disponían para crear un albergue, un tipo de alojamiento que tiende a ser más económico y que en Arousa, y en general en Galicia, es fundamental para acoger y recibir peregrinos. “Pensamos que a este espacio puede llegar gente a la que le guste vivir nuevas experiencias, como a nosotros”, cuenta una de las promotoras, Vanesa Ordóñez.

Sin albergues públicos

En Barbanza no existe a día de hoy ningún albergue público de la Red de Albergues del Camino de Santiago. Sin embargo, las propuestas de alojamientos privados para acoger peregrinos cada vez son más comunes dado el éxito de una ruta xacobea que recorrer todos los rincones de Galicia.

‘Orixe da Sobreiras’ contará con diez plazas en la cabaña albergue. A mayores el complejo ofrece también una opción más “exclusiva” para visitantes que opten por gastar algo más en su estancia. “Tenemos también dos cabañas dobles y privadas con zona de jardín, baño privado y salón”, cuenta Ordóñez.

El albergue abrirá al público este sábado desde las 16:30 horas en una jornada de puertas abiertas para que vecinos e interesados puedan visitar el complejo. “Tendremos pinchos, música y un sorteo con participación de negocios locales”, explican.