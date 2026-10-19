El Concello de Rianxo aprueba por unanimidad su primera RPT

Imagen de archivo del alcalde de Rianxo, Julián Bustelo

La Corporación aprueba por unanimidad la primera Relación de Postos de Traballos (RPT) en el Concello de Rianxo, un momento histórico que ayuda a modernizar esta Administración, abandonando así la lista de ayuntamientos de España sin este instrumento. La votación se celebró ayer en el Pleno extraordinario convocado, como explicó el alcalde, Julián Bustelo, por la urgencia y necesidad de aprobar y comenzar a trabajar con el mismo.

Los objetivos de este instrumento son múltiples, pero uno es primordial, “ratificar a situación que se ven dando dende fai moitos anos, así como actualizar as retribucións do persoal laboral e funcionario desta casa”, como apunta el alcalde. Aprovechó este Pleno para agradecerle a todos los involucrados en la creación y aprobación del documento. Al ser presentado a información pública, hubo cuatro alegaciones presentadas, lo que Bustelo indica que es un ejemplo de la “aprobación maioritaria”, que tiene el instrumento.

Las alegaciones, “lexítimas e fundamentadas”, recaen sobre contenidos funcionales, en relación al jefe y jefa del servicio de Tesourería, así como la relativa a la revisión del complemento específico en base a la disponibilidad horaria del puesto de técnico o técnica de Turismo, y por extensión, de Medioambiente.

Durante las intervenciones, el PP hizo hincapié en las alegaciones presentadas, pero mostró su apoyo a esta “ferramenta necesaria”. Si bien el resto de agrupaciones mostraron el mismo entusiasmo, también pidieron celeridad a la hora de proseguir con los trámites.

“Hoxe non é o final de nada, é un punto a parte que debe continuar”. Bustelo recordó que aún queda trabajo, apuntando a la próxima fase, como los procesos de reclasificación de los puestos más bajos a través de los concursos de méritos por puntos, una realidad que se formalizará en los próximos meses.

Durante el Pleno, también intervino la ciudadanía, que recibió este cambio con los brazos abiertos. “O Concello saldou unha débeda histórica, e non foi un reto sinxelo”, expresando agradecimiento al alcalde.