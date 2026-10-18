‘Mares da Fin do Mundo’ despide hoy Rianxo tras sumergirse en el cine documental

Una de las sesiones de proyección en el auditorio de Rianxo Cedida

La IX Muestra Internacional de Cinema Documental ‘Mares da Fin do Mundo’, centrada en el mar y en la pesca sostenible, se despide hoy de Rianxo con la entrega de premios y la proyección de la película ‘Fillos dunha batea’ de Alejandra Tubio Mariño a las 20:00 horas, todo después de cinco días de proyecciones, charlas, navegación y actividades.

Esta muestra internacional, que busca crear conciencia sobre la necesidad de cuidar de uno de los recursos naturales más valiosos en Arousa como es el mar, comenzó este miércoles con sesiones destinadas al público infantil y juvenil. Ya el jueves dio comienzo oficialmente el bloque de competición que finalizó ayer con las proyecciones de ‘Water to the wall’, ‘Si el silencio fuera azul’, ‘El Draa’ y ‘Seablindness’. El público también pudo asistir a la sección gallega de la competición con propuesta hechas en lengua gallega.

Programación para hoy

Hoy el programa arrancará a las 10:00 horas con una experiencia de navegación tradicional que partirá del puerto de Rianxo para acercar la historia y la tradición pesquera de Galicia al público asistente. A las 11:00 en el auditorio tendrá lugar una mesa redonda sobre pesca sostenible moderada por el biólogo marino Javier García Galdo con Pedro Cendon, biólogo da Fundación Amicos; María Caldeiro, de Fundamar; y Manuel A. Reiriz, presidente de la Asociación de Percebeiros de Aguiño.

A las 12:00 habrá de nuevo sesión de navegación tradicional y a las 13:00, en el auditorio, Javier García Galdo presentará una obra de divulgación científica, ‘Un mar de curiosidades’.

Otro de los grandes puntos del día llegará a las 18:00 con la proyección de filmes de la Biblioteca Nacional de Noruega. La jornada finalizará con la entrega de premios tras valorar las 16 piezas que participaron este año en una nueva edición de ‘Mares da Fin do Mundo’.