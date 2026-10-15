Portos de Galicia da luz verde al proyecto de Iberdrola: cargadores de vehículos eléctricos en Rianxo

Puerto de Rianxo DA

Portos de Galicia le da el visto bueno el proyecto de Iberdrola Clientes, S.A.U. en el puerto de Rianxo. El proyecto tiene como objetivo instalar dos cargadores para vehículos eléctricos y cuatro plazas de estacionamiento. En la actualidad, el trámite se está sometiendo a información pública, tras la concesión administrativa de ocupación del dominio público portuario.

En este proceso, las personas interesadas pueden examinar el expediente y presentar por escrito las alegaciones que se consideren oportunas en las oficinas de la Zona Centro, en A Coruña. Hay un plazo límite de veinte días hábiles para responder. Más información en el Diario Oficial de Galicia.