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Rianxo

Portos de Galicia da luz verde al proyecto de Iberdrola: cargadores de vehículos eléctricos en Rianxo

En la instalación portuaria también se incluirán cuatro plazas de estacionamiento

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
15/10/2026 13:04
Puerto de Rianxo
DA
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Portos de Galicia le da el visto bueno el proyecto de Iberdrola Clientes, S.A.U. en el puerto de Rianxo. El proyecto tiene como objetivo instalar dos cargadores para vehículos eléctricos y cuatro plazas de estacionamiento. En la actualidad, el trámite se está sometiendo a información pública, tras la concesión administrativa de ocupación del dominio público portuario.

En este proceso, las personas interesadas pueden examinar el expediente y presentar por escrito las alegaciones que se consideren oportunas en las oficinas de la Zona Centro, en A Coruña. Hay un plazo límite de veinte días hábiles para responder. Más información en el Diario Oficial de Galicia.

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