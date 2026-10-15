Bustelo y Marcos Gallego dan el pistoletazo de salida para la muestra de cine rianxeira

Inauguracion Mares da Fin do Mundo en Rianxo Cedida

Arranca la novena edición de a Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundos. El miércoles se celebró la primera jornada del festival, arrancando con la sección infantil y, más tarde, la inauguración oficial a las 17:00 horas en un acto celebrado en la Sala Arcos Moldes del Auditorio de Rianxo.

Durante el evento, tomaron la palabra Marcos Gallego, director de la muestra, y Julián Bustelo, alcalde. En su intervención transmitieron el orgullo que representa para el Concello acoger un evento como este y también el deseo de que esta presencia tenga continuidad en futuras ediciones.

A mayores, tuvo lugar la proyección del largometraje inaugural ‘Fomos Ficando Sós’, una obra, que como acuñan desde la organización, está profundamente vinculada a Rianxo y a la poesía de Manuel Antonio, ya que el título nace precisamente de uno de sus poemas de ‘De catro a catro’.

La programación de mañana, viernes 16, comenzará a las 12:00 horas con la actividad paralela ‘Navegación tradicional’, para la que es necesario hacer reserva previa. A partir de las 18:00 horas comenzarán las proyecciones de obras que se presentan a la competición de la muestra, hoy: Agridoce, Free Fish, 32 ans ó bord, Chuuraa, La Mar y Mare Sapiens.