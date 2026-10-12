Mares da Fin do Mundo presenta su porgramación con viajes en balandro y una sección de cine gallego

Presentación de Mares da Fin do Mundo Cedida

Ya ha publicado la programación completa del festival Mares da Fin do Mundo, la muestra internacional de cine documental de Rianxo. Este año se centra en la preservación de las flotas de pesca artesanal y de bajura, como expresión de la soberanía alimentaria, del patrimonio marítimo-pesquero y como señal de identidad de los pueblos costeros. Tendrá lugar entre el 14 y 18 de octubre en diversas localizaciones del municipio. Aunque la inauguración será mañana, miércoles 14, junto con la proyección de ‘Fomos ficando sós’ de Adrián Canoura; hoy ya comenzarán con dos sesiones de la sección infantil.

Se proyectarán: ‘9 Million Colors’, de Bára Anna Stejskalová; ‘J’ai pêché un requin’, de Emma Gueirouard; ‘La Carpe Et L’enfant’, de Morgane Simon e Arnaud Demuynck; ‘Poisson Nuage’, de Noé Garcia; ‘Suspiro de mar’, de Elva Arrieta Tabuzo; y ‘When Ocean Rises’, de Yongxin Wang, a las 10:00 y a las 12:00 horas.

El miércoles también se hará otra sesión a la 10:00 horas, seguida a las 12:00 de la sección juvenil, con ‘A Clawsome Tale’, de Lucie Machin, y ‘The Boat Builders’, de Sveinung Uddu Ystad e Jon Terje Hellgren Hansen / Forbundet KYSTEN. Además, a las 20:00 hora, la primera proyección especial, ‘Autral’ de Benjamin Colaux.

El jueves 15 , a las 11:00 horas tendrá lugar la primera actividad paralela en el Auditorio , ‘Mares Diversos: Coidado dos mares’ por la Asociación Amicos, y a las 12:00 horas una caminata divulgativa sobre ‘Achegamento ao mariqueo de pé’ en Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo. A partir de las 18:00, se harán visionados de las obras que participan en la competición, todas se pueden consultar en la programación que hay en su página web.

Tanto el viernes 16 como sábado 17 a las 12:00 horas, como el domingo 18 a las 10:00 y 12:00 horas se podrá disfrutar por 30 euros de una acción sobre navegación tradicional a bordo del balandro Santa Cruz, es preciso inscribirse previamente, hay un máximo de 10 plazas por viaje.

Hasta el día 17 habrá proyecciones de los metrajes que se presentan a la competición. Ese día, habrá visionados de la sección gallega, entre las que se encuentra ‘A costa e os castelos’, de Alejandro Gándara, ‘O mar é o meu chan’, de Xoán Vázquez, ‘A poza matriz’, de Nancy Frey, y ‘Un mar de mulleres’ de Sabela Brand; además de que habrá más visionados especiales a lo largo de la semana, como ‘Altamar’ y Biblioteca Nacional de Norugea’ lo últimos días de festival. El acto de clausura es el domingo, con la entrega de premios y otras actividades.