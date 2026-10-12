Álex ‘O Jallejo’ | “Falo e vivo en galego, como non ía a rematar rapeando en galego?”
Gañador do CeibaRimas por segunda vez dende o 2020, tras superar á revelación da xornada, Sofía. O boirense de Cabo de Cruz leva dende os 14 anos rapeando, e dende fai nove en galego
O CeibaRimas, a competición de freestyle en galego, celebrou a principios deste mes en Rianxo a súa sexta edición cunha xornada que reuniu a máis de 30 persoas participantes nas rúas rianxeiras. Aínda que foi unha edición marcada polo récord de participación feminina, con cinco mulleres, Álex, alias ‘O Jallejo’, proclamouse gañador desta edición. Este cantante de freestyle de Cabo de Cruz, Boiro, xa leva anos participando nesta competición. Esta sería a súa segunda vitoria, xa que tamén foi coroado en 2020 cando se celebrou o evento de forma telemática.
Xa non é a primeira vez que gaña, como foi este ano o CeibaRimas?
Foi, coma todos os anos, moi disfrutable, e como cada ano sube o nivel e aumenta o número de participantes. Sempre é nutritivo, foi unha mágoa que non puidera estar Big Meu, que é o meu amigo e ademais é o que máis gañou nesta competición. Que non este el, o mellor, é unha pena, pero iso non quita que foi unha edición incríbel.
Algunha cara nova coa que nos teñamos que quedar?
No mundo do freestyle galego coñecémonos todos, a verdade e que non me sorprendeu especialmente ninguén, xa coincidíramos noutras batallas por Galicia. Pero se teño que destacar a alguén, diría Puma e Sofía.
E con esta segunda vitoria xa te pos como realeza da historia do festival, non si?
Sinto como si esta fora a primeira. Daquela fora na época do Covid, e tivo que ser todo a través de videochamadas. Quítalle ‘glamour’ ao asunto. Non se gozou igual, pero este ano, podendo estar enriba dun escenario, rodeado dos meus compañeiros, con público, practicamente na casa, foi outra historia. Se tivera sido en Santiago ou noutro sitio, non houbera tido aos meus amigos ao carón e rodeado dos da zona.
Canto leva neste mundo?
Uff, a pila. Cando comecei de rapaciño con catorce ou quince anos, facíao en castelán. Pero dende fai nove anos xa me instalei no mundo do rap en galego, e sempre improvisando. Simplemente porque falo en galego, vivo en galego, é o máis natural é facer freestyle en galego.
Como describiría o seu estilo?
Improvisado, o máis importante para min é ser espontáneo, penso que é a esencia disto. Ter rimas novas, procurando non caer no que sempre se di, e ante todo, escoitando ao teu opoñente para que realmente sexa un diálogo.
Como é na actualidade o mundo do freestyle en galego, como se vive dende dentro?
Eu non me dedico a tempo completo á música, pero si que é unha cousa que levo facendo anos. Considero que adicarse a isto, ao freestyle, xa de normal é difícil, pero en galego é imposíbel. O freestyle sinto que é un estilo de música en capa caída, pero agradezo que sigan existindo estas competición que permiten facelo no noso idioma.