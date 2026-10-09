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Rianxo

La presente edición de Mares da Fin do Mundo centra su muestra de cine en la pesca artesanal

La obra elegida para inaugurar el evento será ‘Fomos Ficando Sós’ de Adrián Canoura el 14 de octubre

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
09/10/2026 21:30
Soledad Agra, Ana Vidal y Marcos Gallego en la presentación de Mares da Fin do Mundo
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Ya está aquí la novena edición de la Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, que este año se centra en la preservación de las flotas de pesca artesanal y de bajura, como expresión de la soberanía alimentaria, del patrimonio marítimo-pesquero y como señal de identidad de los pueblos costeros. Tendrá lugar entre el 14 y 18 de octubre en diversas localizaciones del municipio. Presentaron el evento ayer Soledad Agra Tuñas, diputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís por la provincia de A Coruña, Ana Vidal Fungariño, tenien de alcalde del Concello, y Marcos Gallego, presidente de la Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo.

La muestra está organizada por la Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, con la colaboración económica de la Diputación y del Concello. Es necesario inscribirse a través de la web del evento para poder asistir. Como en otras ediciones, habrá una competición oficial en la participarán dieciséis cortometrajes documentales procedentes de diferentes puntos del mundo, con un Premio Público de 1.000 euros y el de la mejor película con 2.000 euros.

El filme elegido para inaugurar la muestra será ‘Fomos Ficando Sós’ de Adrián Canoura, una obra profundamente vinculada a Rianxo e a la poesía de Manuel Antonio, ya que el título nace precisamente de uno de los poemas de ‘De catro a catro’. y, al igual que el poemario, acerca al público a la soledad y la dureza del trabajo en el mar. Como todos los años, habrá proyecciones de cineastas en la vanguardia y de archivo histórico. En la Sección Galega, en la que se proyectarán cuatro películas que invitará mirar a nuestra costa desde perspectivas muy diferentes, entre ellas se encuentra ‘A costa e os castelos’ de Alejandro Gándara, ‘O mar é o meu chan’ de Xoán Vázquez y ‘Un mar de mulleres’ de Sabela Brand. A mayores, al igual que en la pasada edición, habrá una sección infantil y juvenil y actividades paralelas y descentralizadas. 

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