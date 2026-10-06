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Rianxo

La incorporación de Rianxo a la AG-11 abre en sentido Rianxo mientras que continúa cerrado el acceso a Ribeira

La apertura supone un nuevo paso en la progresiva modificación de las restricciones vinculadas a las obras

Paula Gil
Paula Gil
06/10/2026 11:37
Imagen de archivo de un tramo de la AG-11
Imagen de archivo de un tramo de la AG-11
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La circulación en la AG-11 en su paso por Rianxo incorpora desde esta mañana un nuevo cambio motivado por las obras que se están ejecutando en la autovía.

La incorporación desde Rianxo a la autovía ya se encuentra abierta en sentido Padrón, mientras que el acceso en dirección Ribeira continuará cerrado durante unos días. 

La modificación permite recuperar parcialmente la normalidad para los conductores que necesitan incorporarse a la AG-11 desde Rianxo y desplazarse hacia Padrón.

Sin embargo, quienes tengan como destino Ribeira deberán esperar y recurrir a las alternativas habilitadas mientras continúan los trabajos. 

Con la apertura del acceso de Rianxo hacia Padrón se da un nuevo paso en la progresiva modificación de las restricciones vinculadas a las obras. 

No obstante, el cierre del acceso hacia Ribeira tendrá que esperar todavía, por lo que desde el Concello recomiendan a los conductores prestar especial atención a la señalización provisional y a los cambios establecidos en la zona. 

El cambio forma parte del dispositivo de tráfico establecido con motivo de las obras de mejora del firme que se están llevando a cabo en distintos puntos de la AG-11.

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