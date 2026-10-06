Cine y cultura marinera se encuentran en una nueva edición de Mares da Fin do Mundo

Presentación de la muestra de una edición anterior Cedida

Rianxo volverá a convertirse en punto de encuentro para el cine documental vinculado al mar con la celebración de la IX Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, que se desarrollará del 14 al 18 de octubre.

La cita, ya consolidada dentro del calendario cultural del municipio, utilizará un año más el audiovisual para acercar al público diferentes realidades relacionadas con el medio marino, la pesca y las comunidades costeras.

La muestra nació con una clara vinculación con el territorio y con el objetivo de poner en valor el patrimonio marítimo y pesquero a través del cine.

Su programación apuesta por documentales que abordan cuestiones como la pesca sostenible, la conservación del medio ambiente, el cambio climático y las transformaciones experimentales por las comunidades que viven del mar.

La novena edición contará con una competición oficial en la que los trabajos seleccionados optarán al premio a la mejor película, dotado con dos mil euros y el trofeo O Faro, mientras que el público también tendrá la oportunidad de elegir su documental favorito, con un premio de mil euros. Las producciones gallegas contarán con una categoría específica.