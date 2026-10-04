Rianxo impulsa un nuevo curso de lenguaje de signos entre octubre y noviembre

Imagen del cartel de curso de lengua de signos que organiza el Concello CEDIDA

El Concello organiza un curso de Lengua de Signos Española (LSE) para continuar la formación iniciada con el nivel A1.1.

El Concello, a través de su Servizo de Xuventude, organizará durante los meses de octubre y noviembre el mismo curso pero de nivel A1.2, dirigido a personas interesadas en ampliar sus conocimientos en esta lengua.

La formación se desarrollará en el aula de Centro Sociocultural - Auditorio Municipal los días 20, 22, 27 y 29 de octubre y 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de noviembre, siempre en horario de 16.30 a 19.30 horas.

El curso tendrá una duración total de treinta horas y contará con un máximo de veinte plazas, siendo necesario un mínimo de ocho para su realización.

La actividad está dirigida a personas que hayan realizado ya el curso de primer nivel y quieran continuar avanzando en su aprendizaje. Tendrán preferencia los jóvenes de entre 16 y 35 años, ambos inclusive, que estén empadronados en el concello de la localidad.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el doce de octubre, este incluido, a través del registro de la sede electrónica del ayuntamiento. Para participar será necesario presentar la correspondiente ficha de inscripción y, en caso de solicitar el precio reducido, la documentación que acredite dicha situación.

El precio general del curso es de cincuenta euros mientas que el reducido es de 35, pensado para personas desempleadas, estudiantes, miembros de familias numerosas, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género.