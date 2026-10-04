La vida y el legado de Virxinia Pereira llegan a la Praza de Padrón

Panel de la exposición que rinde homenaje a Virxinia Pereira CEDIDA

El entorno de la Praza de Padrón acoge ya la exposición ‘Virxinia Pereira: Dez voltas na vida’, una muestra que busca acercar a la ciudadanía la figura y el legado de una mujer fundamental en la historia de Galicia.

La exposición repasa diferentes aspectos de la trayectoria vital de Virxinia Pereira y pone en valor su papel dentro de la historia y la cultura gallega.

La iniciativa ha sido promovida conjuntamente por los concellos de Rianxo y A Estrada en el marco del proceso de hermanamiento de ambos municipios. La muestra permanecerá en el entorno de la Praza de Padrón como una propuesta cultural abierta a vecinos y visitantes.

El próximo 19 de octubre tendrá lugar el acto institucional de firma del hermanamiento entre Rianxo y A Estada.

La fecha tiene además un significado especial, ya que coincide con el día en que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Virxinia Pereira contrajeron matrimonio hace 114 años.

La exposición se suma así a una programación que busca estrechar los vínculos entre ambos municipios y reivindicar la figura de Virxinia Pereira a través de este homenaje.