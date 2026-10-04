Dos accidentes en cinco días elevan la preocupación por la AG-11

Imagen de archivo de un tramo de la AG-11 CEDIDA

La sucesión de dos accidentes en apenas cinco días ha vuelto a poner el foco sobre la circulación en la AG-11 a su paso por Rianxo, concretamente en el entorno de Asados, donde continúan las obras que han obligado a introducir importantes modificaciones en el tráfico.

Pese a la proximidad temporal y espacial de ambos accidentes, no existen datos que permitan atribuirlos directamente a las obras.

En el primero de los casos, el origen estuvo en la circulación de un vehículo en sentido contrario, mientras que en el accidente del sábado se apunta a una maniobra ilegal realizada por el turismo antes de impactar frontalmente contra un camión.

No obstante, la coincidencia sí vuelve a poner sobre la mesa las especiales condiciones de circulación que se mantienen actualmente en la AG-11. Los trabajos han obligado a modificar temporalmente la distribución de los carriles y a concentrar el tráfico de ambos sentidos en una misma calzada.

Esta situación hace que la señalización provisional y la atención al volante cobren especial importante, especialmente en una vía utilizada diariamente por numerosos conductores para desplazarse entre los diferentes municipios del Barbanza.

Los dos accidentes registrados en menos de una semana sirven como recordatorio de las condiciones excepcionales que presenta actualmente este tramo de la autovía.

Aunque ninguno de los dos siniestros puede vincularse directamente a las obras, la configuración provisional de la vía obliga a los usuarios a adaptar su conducción a un escenario diferente al habitual.

Con los trabajos todavía en marcha, la recomendación para los conductores pasa por extremar la precaución, respetar los límites de velocidad y prestar especial atención a la señalización instalada en las zonas de obras.

La sucesión de incidentes mantiene así la atención sobre un tramo de la AG-11 que continuará presentando cambios en su configuración mientras avanzan los trabajos de mejora en la autovía do Barbanza.