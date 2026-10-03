Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Un turismo y un camión chocan frontalmente en Rianxo

El coche se salió de la vía y comenzó a arder tras el impacto, que se produjo en un tramo de calzada compartido

Paula Gil
Paula Gil
03/10/2026 19:45
Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al conductor herido al centro de salud de Rianxo
Los servicios de Urxencias Sanitarias se desplazaron hasta el lugar 
CEDIDA
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un turismo y un camión han colisionado frontalmente esta tarde en Rianxo, en un accidente registrado poco antes de las cinco de la tarde a la altura del kilómetro 17 de la G-11, en la parroquia de Asados.

Ambos vehículos chocaron cuando circulaban por una de las calzadas, habilitada con circulación en ambos sentidos debido a los trabajos de pavimentación que se están llevando a cabo en este tramo. Como consecuencia del impacto, el turismo se salió de la vía y comenzó a arder.

Los bomberos desplazados hasta el lugar lograron sofocar rápidamente las llamas, sin que se produjeran mayores incidencias. El conductor del camión resultó ileso, mientras que el ocupante del turismo fue atendido y revisado por los servicios de Urxencias Sanitarias desplazados hasta el punto. Aunque podría haber sufrido alguna lesión, en principio no revestiría gravedad.

Hasta el lugar del accidente también se movilizaron efectivos de la Policía LocalGuardia Civil y Protección Civil para atender la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620