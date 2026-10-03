Un turismo y un camión chocan frontalmente en Rianxo

Los servicios de Urxencias Sanitarias se desplazaron hasta el lugar CEDIDA

Un turismo y un camión han colisionado frontalmente esta tarde en Rianxo, en un accidente registrado poco antes de las cinco de la tarde a la altura del kilómetro 17 de la G-11, en la parroquia de Asados.

Ambos vehículos chocaron cuando circulaban por una de las calzadas, habilitada con circulación en ambos sentidos debido a los trabajos de pavimentación que se están llevando a cabo en este tramo. Como consecuencia del impacto, el turismo se salió de la vía y comenzó a arder.

Los bomberos desplazados hasta el lugar lograron sofocar rápidamente las llamas, sin que se produjeran mayores incidencias. El conductor del camión resultó ileso, mientras que el ocupante del turismo fue atendido y revisado por los servicios de Urxencias Sanitarias desplazados hasta el punto. Aunque podría haber sufrido alguna lesión, en principio no revestiría gravedad.

Hasta el lugar del accidente también se movilizaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil para atender la emergencia y garantizar la seguridad en la zona.