Rianxo conciencia sobre el reciclaje con un nuevo punto limpio móvil

Imagen del punto limpio móvil que podrán usar los vecinos de Rianxo Cedida

El Concello incorpora un nuevo punto limpio móvil que permite acercar la recogida selectiva de determinados residuos a las diferentes parroquias del municipio.

El objetivo de esta nueva prestación es facilitar a la vecindad el reciclaje y el correcto tratamiento de aquellos materiales que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores convencionales.

El dispositivo ha sido adquirido gracias a una ayuda de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y comenzará próximamente a recorrer de manera periódica las distintas aldeas y núcleos del término municipal.

De esta forma, el equipo de gobierno pretende evitar desplazamientos y hacer más accesible la gestión responsable de los residuos. Entre los materiales que podrán depositarse en este punto limpio móvil se encuentran pilas y baterías, lámparas y fluorescentes, ropa y pequeños electrodomésticos, entre otros residuos de uso doméstico que requieren una recogida específica.

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, destacó la utilidad de este nuevo servicio para facilitar a los vecinos la separación de residuos y favorecer una mayor implicación en el reciclaje. “Trátase dun novo servizo que axiña estará dispoñible para recoller todo tipo de residuos”.

La iniciativa busca además reducir la presencia de estos remanentes que, pese a contar con sistemas específicos de recogida, terminan depositándose de manera incorrecta en el contenedor equivocado.

El Concello tiene previsto publicar en los próximos días el calendario con las fechas y localizaciones en las que estará disponible el punto limpio móvil durante las próximas semanas, de manera que los vecinos puedan conocer cuándo pasará por cada parroquia.

Con esta nueva incorporación Rianxo amplía los recursos disponibles para la gestión de residuos y apuesta por acercar los servicios medioambientales a los núcleos rurales, facilitando que el reciclaje y la correcta separación de los residuos formen parte también de la vida cotidiana de las parroquias.