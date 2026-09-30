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Rianxo

Una avería eléctrica afecta a varias zonas de las parroquias de Taragoña, Asados y de O Araño

Aun no se conoce el origen de los fallos ni una estimación de cuando se solucionará

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
30/09/2026 17:30
Concello de Rianxo
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El Concello de Rianxo avisa de la existencia de una avería eléctrica en varias zonas de las parroquias de Taragoña, Asados y de O Araño. Añaden que por el momento están en contacto con la empresa responsable, Naturgy, para que se solucione lo antes posible. Sin embargo, por el momento desconocen la causa de los fallos y no tienen una estimación de cuándo se arreglarán.

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