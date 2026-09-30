Una avería eléctrica afecta a varias zonas de las parroquias de Taragoña, Asados y de O Araño

Concello de Rianxo

El Concello de Rianxo avisa de la existencia de una avería eléctrica en varias zonas de las parroquias de Taragoña, Asados y de O Araño. Añaden que por el momento están en contacto con la empresa responsable, Naturgy, para que se solucione lo antes posible. Sin embargo, por el momento desconocen la causa de los fallos y no tienen una estimación de cuándo se arreglarán.