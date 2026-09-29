La Cofradía de Rianxo culmina su campaña de concienciación sobre los riesgos y efectos del furtivismo

Imagen de archivo de mariscadoras faenando Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores de Rianxo ha dado por finalizada la campaña ‘O valor do mar no non só é o que se ve’, una acción de sensibilización dirigida a concienciar sobre los efectos del furtivismo y la importancia de proteger los recursos marinos y el trabajo de los profesionales del sector.

Desde la entidad recuerdan que la extracción y comercialización ilegal de productos del mar perjudica la conservación de los recursos y genera una competencia desleal para las personas que desarrollan su actividad de forma profesional y conforme a la normativa vigente. Advierten que los productos procedentes de la extracción ilegal no están sometidos a los mismos controles que los que llegan al mercado a través de los canales autorizados, lo que puede suponer un riesgo para las personas consumidoras.

La acción

El la campaña de sensibilización la Cofradía diseñó tres piezas gráficas con mensajes adaptados a diferentes públicos y espacios, que fueron distribuidas por distintos puntos de Galicia, con especial atención a las zonas costeras. La cartelería apareció en sitios estratégicos durante los meses de verano, coincidiendo con el periodo de mayor afluencia a las playas, chiringuitos y otros espacios vinculados al ocio y al consumo de productos del mar.

Los mensajes de la campaña incidieron en la protección de los recursos y del trabajo del sector, en la importancia de conocer el origen de los productos y también en el papel de las personas consumidoras a la hora de elegir productos con trazabilidad. De hecho, la campaña buscó trasladar la problemática del furtivismo fuera de los espacios estrictamente profesionales y acercarla a la ciudadanía y a las personas consumidoras para que estas sean, al fin y al cabo, conscientes de los riesgos y de las consecuencias que la actividad ilícita implica.

Desde la Cofradía rianxeira entienden que la campaña ‘O valor do mar non só é o que se ve’ se abordó la realidad del sector pesquero, marisquero y acuícola desde diferentes perspectivas, poniendo en valor su actividad, su sostenibilidad y su contribución al territorio.

La de Rianxo no es la única cofradía de la Ría de Arousa que ha llevado a cabo en los últimos años campañas de sensibilización para advertir de los riesgos del furtivismo y para concienciar sobre el trabajo y los recursos que los profesionales de la pesca y del marisqueo dedican a los productos del mar.