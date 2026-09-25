Rianxo contempla la bonificación del IBI por las zonas desatendidas

Concello de Rianxo

El PSOE de Rianxo llevó a Pleno ordinario celebrado durante esta semana una moción para la implantación de una bonificación del IBI. Apuntaban a que la propuesta está dirigida a todos los vecinos y vecinas que asumieron los costes de los servicios básicos, nombrando los de abastecimiento de servicios de agua y saneamiento. El grupo lleva esta petición por tercera vez al Pleno, expresando urgencia porque “os veciños non deberían asumir esta carga económica, algo que crea dispariedade entre o que sucede nos núcleos do municipio. Foi un esforzo por parte de moitas familias, debe haber equidade fiscal entre as diversas zonas”.

La moción explica que según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se permite que las entidades locales, mediante de su ordenanza fiscal, pueden regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota integral del IBI para cada grupo de bienes inmuebles de características especiales. Sería para determinados inmuebles urbanos situados en las áreas del municipio que presenten un nivel de servicios, infraestructuras y equipamientos colectivos inferior a otras áreas consolidadas.

La moción se aprobó con ocho votos a favor y seis abstenciones. Aun así, tanto BNG como el PP indicaron que la forma en la que se presentó la propuesta "non é axeitada". Desde el grupo del Partido Popular local explicaron que para continuar con este procedimiento debería ser necesario analizar los datos con mayor profundidad y encontrar la mejor acción para asegurarse la igualdad de trato entre los contribuyentes.

Acto popular este domingo a Xesús santos en Asados Teatros Airiños e Barahúnda celebran un acto popular en homenaje a Xesús Santos este domingo 27 de septiembre a partir de las 12:00 horas. El encuentro con motivo de su noventa aniversario se tendrá lugar en Escolas Vellas da Atalaia, en Asados, su lugar de origen. La quedada vecinal conmemora el gran trabajo que realizó este vecino en su municipio.

A mayores, otra de las mociones tratadas fue la cuestión de nombrar a Xesús Santos Suárez como Fillo Predilecto de Rianxo, también aprobada. "A historia dun pobo escríbese a través das accións daquelas persoas que coa súa entrega desinteresada e o seu talento logran elevar a identidade colectiva. En Rianxo, a figura de Xesús Santos representa a síntese perfecta entre o intelectual comprometido, o docente xeneroso e o veciño profundamente enraizado na súa terra", expresaron desde el PSOE. Santos, el vecino de Asados, es conocido por su labor como profesor, de director en el grupo de teatro Airiños de Asados, y de escritor. Entre sus obras, destacan ‘A fraga (des)animada’ o ‘O viquingo converso’.