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Rianxo

Rianxo detalla las recomendaciones de tráfico para el último día de la Guadalupe

Fátima Pérez
16/09/2026 16:33
Imagen de archivo de la celebración de las bengalas en Rianxo
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La Policía Local de Rianxo detalla una lista de recomendaciones de tráfico para despedir este viernes, 18 de septiembre, las Festas da Guadalupe 2026. El objetivo es evitar retenciones, dada la elevada afluencia de vehículos que se esperan en el centro urbano durante toda la jornada.

Por ello se aconseja, especialmente a los y las conductoras que tienen previsto abandonar la villa tras la tradicional Cantata de la Rianxeira, que utilicen los aparcamiento periféricos.

Por su parte, a los procedentes de la zona de Catoira-Pontevedra que tengan previsto llegar a Rianxo entre las 22:00 y las 02:00 horas se pide que eviten la autovía AG-11 y accedan al casco urbano por la carretera DP-3301 de la costa.

La devoción y la tradición se unieron en una procesión marítima encabezada por la ‘Moreniña’ que perdurará en la memoria de los y las rianxeiras

La 'Moreniña' se reencuentra con la Guadalupe de Asorey en un procesión marítima para el recuerdo

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Las principales zonas de aparcamiento se situarán en: Punta Fincheira, Tanxil y Cementerio, para los vehículos que accedan por la DP-3301 procedentes de Leiro, Isorna o Catoira-Pontevedra. Estos estacionamientos contarán con unas 1.000 plazas.

Para los vehículos que lleguen de la AG-11 y de la DP-7202, se recomiendan las áreas recreativas de la Torre y del Pazo, así como aparcamientos situados en Rianxiño y Arcos Moldes, con capacidad para más de 1.500 coches.  

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