La 'Moreñiña' se reencuentra con la Guadalupe de Asorey en un procesión marítima para el recuerdo

La devoción y la tradición se unieron en una procesión marítima encabezada por la ‘Moreniña’ que perdurará en la memoria de los y las rianxeiras Cedida

El mar parecía hoy un plato cuando decenas de embarcaciones se lanzaron al agua para protagonizar la tradicional procesión marítima de la Guadalupe, uno de los días grandes de los festejos rianxeiros y que, este año, pasará a la historia de la villa por un acontecimiento memorable: la ‘Moreniña’ se reencontró con la Virgen de Guadalupe de Asorey.

Fue hace exactamente una semana cuando Rianxo celebró la recuperación de una figura icónica, la pieza de Francisco Asorey -escultor cambadés- que fue retirada de su pedestal en 2005 por orden de los herederos de Ángel Baltar, propietario de la finca en la que se instaló.

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Ahora, dos décadas después, y tal y como tenía previsto el Concello, la ‘Moreniña’ y todos sus feligreses pudieron presenciar la figura de la Guadalupe en Tanxil cumpliéndose así una deuda histórica con la villa. “Cando asinamos o acordo para a escultura do artista cambadés pasara a ser patrimonio municipal, propuxémonos como obxectivo que no día de hoxe este encontro se puidera producir. Hoxe, afortunadamente, puidemos vivir un momento realmente emocionante”, declaró el alcalde, Julián Bustelo.

El sol acompañó la marcha

El buen tiempo también tuvo mucho que ver con el éxito de la jornada, y es que en la ría se pudieron contar más barcos que en la pasada edición. En algunos incluso rebosaban los participantes que disfrutaron de la navegación tras la imagen de la ‘Moreniña’ presidiendo la marcha. Ya por la tarde la música colmó las calles y, tras la verbena, el espectáculo pirotécnico aéreo y acuático despidió uno de los días grandes de la Guadalupe.

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El programa continuará mañana con los juegos de las Juadalupeñas en la plaza Castelao, organizados por la Comisión de Juadalupeñas, y con el Festivaliño. Eso no será todo, también habrá Xantar de Maiores, Feirón Mariñeiro y, como manda la tradición, las bengalas y la tradicional cantata de la Rianxeira protagonizarán la gran traca final de unas fiestas declaradas de Interés Turístico de Galicia.