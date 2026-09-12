Rianxo hace historia y entrega a ‘Moncho o Xixi’ la primera Medalla de Oro del Concello

Ramón Iglesias Sánchez a las puertas de la Casa Consistorial, tras recibir la máxima distinción honorífica municipal Cedida

Un momento histórico. Eso fue lo que se vivió hoy en la Casa Consistorial de Rianxo cuando Ramón Iglesias Sánchez, ‘Moncho o Xixi’ se colgó la primera Medalla de Oro del Concello por sus más de 40 años de compromiso con la villa rianxeira y su dilatada trayectoria al frente de la organización de las Festas da Virxe de Guadalupe .

El rianxeiro recogió su distinción en un Pleno extraordinario muy especial que convocó la Corporación única y exclusivamente para vivir un hito en la historia de la villa, y es que desde que se aprobó el reglamento de honras y distinciones en 1995, aún no se había otorgado a nadie la que es la máxima distinción honorífica municipal.

Para el Concello “Moncho é o claro exemplo de que colaborar merece a pena. De que traballar polos demais merece a pena. De que o compromiso coa nosa vila, coas nosas parroquias, coas nosas tradicións e coa xente deixa pegada”. Por su parte, el alcalde, Julián Bustelo, manifestó también su gratitud con el homenajeado al reconocer el gran trabajo que supone la organización de unas fiestas, y más cuando se trata de la Guadalupe. “Rianxo era outro fai uns anos. Nestas catro décadas cambiaron formas, xeracións, pero mantívose a necesidade de conservar as nosas tradicións, unha tarefa na que Moncho tivo moito que ver”, declaró Bustelo en su intervención plenaria.

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Para poder otorgar esta medalla la administración recopiló previamente todos los méritos que llevan el nombre de Ramón Iglesias Sánchez. Las distintas personas y entidades con las que se contactó confirmaron el compromiso público y altruista de Moncho con especial mención a su trayectoria al frente de la Guadalupe. Pero esto no fue lo único que se le reconoció, ya que los grupos municipales también quisieron poner en valor su colaboración con otras comisiones, entidades y con la conservación de muchas costumbres rianxeiras, como la tradicional cantata que en una semana, y bajo la luz de las bengalas, pondrá fin a la Guadalupe Rianxeira.

Procesión Marítima

Si esta sesión plenaria no era ya una jornada histórica, más lo fue al celebrarse en plena celebración de las Festas da Virxe de Guadalupe. Y es que tras el Chupitaso del viernes a medianoche, Rianxo continuó hoy la programación festiva con música, baile tradicional y certamen de corales.

Mañana el ritmo no cesa y la Procesión Marítima transformará Rianxo en un hervidero para disfrutar de uno de los actos más esperados de la programación. Comenzará a las 13:00 horas, una vez que finalice la misa en la capilla de la Virgen de la Guadalupe. Ya por la tarde la agrupación músico cultural de Ribadumia ofrecerá un concierto en la plaza de la iglesia y, tras la verbena con Galilea y La Banda de Ayer, a las 00:00 horas será el turno del espectáculo pirotécnico en el paseo da Ribeira.