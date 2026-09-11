El antiguo local de la Confraría Virxe do Carme albergará la historia marítima de Rianxo

Presentación del renovado local de la Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo Cedida

El histórico local de la Confraría de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo será de nuevo un espacio abierto al público. Tras una primera fase de obras para reponer el edificio ubicado en el Paseo de la Ribeira, la previsión es convertir este lugar en un museo que albergue la historia y la tradición marítima local.

Así lo destacaron los promotores de la iniciativa en compañía de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, durante la inauguración de las obras de acondicionamiento del local. Para Vázquez la recuperación y modernización del patrimonio marítimo permite preservar la identidad y crear nuevos puntos de encuentro en las villas de costa como es Rianxo.

Una inversión de 70.000 euros

Concretamente la intervención, que se desarrolló en el marco de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), supuso una inversión de más de 70.000 euros y contó con una ayuda autonómica de 68.251,98 euros a través del GALP Ría de Arousa cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa).

En lo que fue la primera fase las obras se pudo recuperar el espacio, que estaba muy deteriorado. Se colocó un sistema de aislamiento térmico, se renovaron ventanas, se reparó totalmente el tejado, bajantes, entre otros trabajos.

Ahora el proyecto contempla una segunda fase de actuación que se centrará en poner a punto la instalación no solo para crear un espacio expositivo permanente, sino también para acoger actividades formativas o reuniones del sector vinculadas a la ría de Arousa y su actividad.