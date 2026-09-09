Mayor presencia policial, controles de tráfico y 3.000 plazas de aparcamiento: así es el dispositivo para las Festas da Guadalupe

Imagen de archivo de asistentes a la procesión de las Festas da Guadalupe en Rianxo Mónica Ferreirós

Rianxo arranca este viernes, 11 de septiembre, las Festas da Guadalupe, una de las celebraciones que atraen a un mayor número de personas a esta localidad. Con el objetivo de garantizar la seguridad a todos los vecinos y vecinas y a los centenares de visitantes, así como facilitar la movilidad y favorecer el normal desarrollo de los actos programados, el Concello de Rianxo, en coordinación con diferentes administraciones y servicios de emergencia, activará un amplio dispositivo especial durante estos días.

De esta manera se prevé habilitar cerca de 3.000 plazas de estacionamiento distribuidas entre las zonas portuarias, Punta Fincheira, Rianxiño, Arcos Moldes, Xogo dos Bolos, Tanxil, Carretera, O Terreo y A Martela. Además, se reservarán plazas extraordinarias para personas con movilidad reducida en el entorno de la zona de la verbena, con el propósito de facilitar el acceso a quiénes lo precisen.

Para favorecer la movilidad y reducir el uso del vehículo particular, se reforzará el servicio del transporte público con la colaboración del sector del taxi y el incremento de las líneas de autobús.

Más efectivos en las calles

La Policía Local de Rianxo reforzará de manera notable su servicio incrementando la presencia de efectivos en todos los turnos y contando con la colaboración de agentes de otros concellos en comisión de servicio. Este refuerzo, indican, permitirá intensificar la regulación del tráfico, el control en los estacionamientos y la vigilancia de los espacios con mayor concentración de personas.

Un vehículo de la Policía Local de Rianxo Chechu Río

En materia de Seguridad Ciudadana, se establecerá un dispositivo coordinado con la Guardia Civil, en el que participarán las Unidades Territoriais de Seguridade Cidadá, la Usecic, el Servizo Marítimo y la Agrupación de Tráfico, lo que permitirá reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta durante los principales actos festivos.

Con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, especialmente el lunes 14 de septiembre, Día das Peñas, se llevará a cabo un operativo específico en coordinación con la Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

El dispositivo se completa con la participación de diferentes servicios de emergencia, contando con la presencia de ambulancias y personal sanitario, servicio de bomberos y efectivos de Protección Civil, lo que garantizará una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia.

Responsabilidad y colaboración

Desde el Concello de Rianxo piden a todos los vecinos y vecinas y también a los visitantes responsabilidad y colaboración para que las Festas da Guadalupe "se desenvolvan nun ambiente de convivencia, respecto e civismo".

Para ello, piden que se eviten conductas incívicas y que no se introduzcan ni se usen vasos o botellas de vidrio en la zona de la verbena. Del mismo modo, se solicita que se haga uso de las papeleras y colectores, con el fin de mantener los espacios públicos limpios y se colabore en la conservación del recinto festivo.