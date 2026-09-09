Aspromeri reivindica el papel del mejillón en la economía con juegos y una degustación

Imagen de archivo de dos personas trabajando en una batea en la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

La Asociación de Produtores de Mexillón de Rianxo (Aspromeri) organiza este domingo una jornada para reivindicar el papel de la actividad mejillonera en la economía del municipio.

Así, la sede de la entidad acogerá un evento abierto al público en general que tiene como objetivo difundir la significación de este alimento y reforzar la importancia de los controles de calidad y trazabilidad en este producto.

Para ello bajo el lema ‘O mexillón ten moito que contar’ instalarán un stand informativo que permitirá tanto a los vecinos y vecinas como a los turistas conocer más sobre este marisco y, además, organizarán una dinámica de juego para que los participantes puedan descubrir, entre otros detalles, el modelo productivo e batea o cómo es la gestión de este recurso.

Además, también está prevista una degustación de mejillones de la mano del chef Miguel Mosteiro, de GastroLab Arousa, que elaborará diferentes tapas con el molusco como protagonista.

Esta acción, indican desde Aspromeri, tiene como meta reforzar la percepción de la calidad de este alimento que está, destacan, vinculado de forma muy estrecha con el municipio de Rianxo a través de su tradición marítima y del patrimonio cultural e inmaterial de esta localidad.