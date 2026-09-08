La Asociación Etnolóxica Castelao impulsa la recuperación del patrimonio de Rianxo con propuestas para el hórreo de Araño y la capilla de San Mamede

La Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao se reúne con el presidente de la Comisión Diocesana de Arte Sacro de la Archidiócesis de Santiago Cedida

La Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao se reunió de nuevo con el presidente de la Comisión Diocesana de Arte Sacro de la Archidiócesis de Santiago, Don Pablo Carou Barros, para trabaja en la identificación y elaboración de inventarios de elementos de interés cultural, histórico, artístico y monumental, así como en la preparación de programas y proyectos destinados a su recuperación y puesta en valor.

Concretamente, se trasladaron dos propuestas: la puesta en valor del mayor hórreo de Galicia, situado en el lugar de Traba, en la parroquia de Santa Baia do Araño, con el objetivo de garantizar la conservación de este elemento histórico y buscar una solución que permita que el acceso al recinto no permanezca continuamente cerrado; y la restauración de la capilla de San Mamede de Guixar, situada en el lugar de Campelo, también en la parroquia de Santa Baia do Araño, cuya titularidad parece ser privada. En este segundo caso, la asociación pretende conocer la situación actual de la capilla y estudiar las posibilidades existentes para su recuperación, teniendo en cuenta tanto las características del propio inmueble como su importancia dentro del patrimonio local.

Durante el encuentro se abordaron también diferentes cuestiones relacionadas con la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio etnológico y etnográfico de Rianxo y de sus parroquias. Desde la asociación se trasladó la importancia de trabajar en la recuperación de aquellos elementos que forman parte de la historia y de la identidad de las diferentes comunidades rianxeiras, procurando que este patrimonio no solo se conserve, sino que también sea conocido y valorado por la sociedad.

En este sentido, se comentó la posibilidad de promover convenios de colaboración entre la Iglesia y la Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, así como entre la Iglesia y el Concello de Rianxo. También se subrayó la importancia de acercar este patrimonio a las nuevas generaciones.