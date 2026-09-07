Rianxo ya tiene todo listo para presentar a sus Juadalupeñas 2026 con un nuevo Chupitaso

Ceremonia de las bengalas en la Guadalupe de Rianxo D.A.

Cuenta atrás en Rianxo para celebrar un año más una de sus citas más esperadas en el calendario local: las Festas da Virxe de Guadalupe. En total serán ocho días de celebración en la villa rianxeira que arrancarán este viernes 11 de septiembre con la ‘Noite Retro’, el pregón y el tradicional Chupitaso, con la presentación musical de las Juadalupeñas.

Así, tras el pistoletazo de salida habitual, el sábado 12 la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla se hará cargo de la alborada, también ofrecerá dos conciertos a lo largo de la jornada -a las 13:00 y a las 18:00 horas- en la plaza de la iglesia. A las 20:00 horas en el auditorio municipal se podrá asistir al certamen de corales y en la plaza de la iglesia habrá música y baile tradicional a cargo de la asociación sociocultural Fogo Fatuo. Ya por la noche será el turno de Mariachi Peral, Orquestra Platinum, Capitán Sabrosura y DJ Nexxa, así como de una verbena sinfónica con la Banda de la Escuela de Música.

Procesión marítima y fuegos

El domingo la celebración continuará con la alborada matinal a cargo de la Agrupación Músico Cultural de Ribadumia y la Banda de Gaitas Buxaina de Taragoña. A las 12:00 horas tendrá lugar la misa solemne en la Capilla de Guadalupe con la coral Abraiar y posteriormente la procesión marítima. Por la tarde la agrupación de Ribadumia ofrecerá un concierto en la plaza de la iglesia a las 18:00 horas y, tras la verbena con Galilea y La Banda de Ayer, a las 00:00 horas será el turno del espectáculo pirotécnico en el paseo da Ribeira.

El lunes a las 11:00 horas la Virxe de Guadalupe visitará la Iglesia Parroquial y a las 11:30 comenzarán los juegos de las Juadalupeñas en la plaza Castelao, organizados por la Comisión de Juadalupeñas. Ya por la tarde será el turno del Festivaliño, también a cargo de esta misma comisión.

Día de Padrón y dos Maiores

El martes será el Día de Padrón por lo que a las 18:30 horas se celebrará la recepción de las autoridades de Padrón así como un concierto de la Banda de Música Municipal de Padrón a las 19:30 en el campo de arriba. También se podrá asistir, a partir de las 20:00 horas, a un obradoiro freestyle y conciertos de RAP en gallego en la plaza de la iglesia.

El miércoles se festejará el Día dos Maiores y se inaugurará con la Feira do Circo a las 12:00 horas, el Show de Fifo: Soño y a mediodía el tradicional Xantar dos Maiores y el baile con José Manuel Domínguez. La verbena esta noche correrá a cargo de las orquestas Solara y Cinema.

Por su parte, el Feirón Mariñeiro será el jueves 17, una feria de artesanía que se desarrollará en todo el casco viejo de la villa gracias a la colaboración de asociaciones culturales y vecinos y vecinas de Rianxo. A la noche será el turno de la Noite Folc y una verbena con las orquestas Arizona y Gran Parada.

Las bengalas y ‘A Rianxeira

Las fiestas llegarán a su fin el viernes 18 con una jornada destinada al público infantil con hinchables acuáticos en la plaza Virxe de Guadalupe y fiesta de la espuma en la plaza Castelao. A las 23:00 horas comenzará la popular verbena infantil y a las 02:00 horas será el turno de la gran traca final con la ceremonia de las bengalas y el canto coral de ‘A Rianxeira’, uno de los actos que, año tras año, pone el broche de oro a la Guadalupe.