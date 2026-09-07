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Rianxo

La Cofradía Virxe do Carme de Rianxo instalará un espacio expositivo en su antiguo local

Fátima Pérez
07/09/2026 19:52
La Cofradía Virxe do Carme de Rianxo
La Cofradía Virxe do Carme de Rianxo
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La Cofradía de Pescadores Virxe do Carme de Rianxo inaugurará este viernes 11 de septiembre a las 18:00 horas un nuevo espacio expositivo en el antiguo local de la Cofradía, situado en el Paseo da Ribeira. Este busca poner en valor la historia de la entidad y la cultura marinera que forma parte de la identidad del municipio.

Durante la inauguración se podrá conocer el nuevo espacio, así como descubrir parte de la historia de la Cofradía y aprovechar la ocasión para compartir momentos con quienes han formado y forman parte de la vida marinera de la localidad rianxeira.  Tras la presentación del nuevo espacio habrá también tiempo para una degustación gratuita con el mejor producto del mar y de la gastronomía local.

Recientemente la Cofradía también firmó un convenio con la Consellería do Mar para recuperar una veintena de bancos marisqueros, un plan para paliar los daños por las intensas lluvias y los episodios de baja salinidad de comienzos de este año. 

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