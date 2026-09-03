La Comunidad de Montes suelta en el Leiro una manada de caballos para controlar la vegetación

Los caballos ya pastan en el Montes de Leiro Cedida

La Comunidad de Montes de Leiro trasladó esta misma semana a una manada de caballos al alto del monte Corniño en el marco de un acuerdo de colaboración con la Asociación Pura Raza Cabalo Galego, dando continuidad a una experiencia de gestión del territorio basada en el pastoreo que se inició con un rebaño de cabras.

Los caballos fueron trasladados por el presidente de la asociación, Xacobo Pérez Paz, que lleva años apostando por la conservación de las razas autóctonas y apoyando iniciativas en las que los animales pasan a ser una herramienta para controlar la vegetación. Y es que la presencia de los animales contribuye al consumo de la biomasa vegetal, ayudando a mantener determinadas zonas más despejadas y reduciendo la cantidad de vegetación que puede actuar como combustible en caso de incendio.

Para introducir los caballos en el Leiro, la Comunidad de Montes de Leiro cuenta con unas infraestructuras que facilitan el manejo de los animales y que forman parte de las actuaciones de construcción de infraestructuras forestales de apoyo a sistemas agroforestales desarrolladas en Rianxo.

Estas actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), con la participación de la Xunta de Galicia.