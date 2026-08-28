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Rianxo

La campaña de verano 'Un alento de vida' de donación de sangre llega a Rianxo

Una unidad móvil estará en la Praza Castelao, en horario de 16 a 21 horas

D. A.
28/08/2026 13:45
Imagen de una unidad móvil en otro municipio de Arousa
Imagen de una unidad móvil en otro municipio de Arousa
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El municipio de Rianxo acoge este viernes 28 de agosto la campaña de verno 'Un alento de vida' que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), con el objetivo de fomentar la participación ciudadano durante el periodo estival. Una unidad móvil estará en la Praza Castelao, en horario de 16 a 21 horas, para facilitar la donación de todos los vecinos y vecinas de Rianxo.

Esta iniciativa acercará la donación a más de 170 municipios gallegos hasta concluir agosto, intentando garantizar la participación de los gallegos y gallegas en las campañas de ADOS durante el periodo estival y obtener una 22.000 donaciones de sangre.

La Axencia recuerda que todos los días del año son necesarias 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimiento de los componentes sanguíneos a nuestros hospitales. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un periodo especialmente sensible con motivo de la deslocalización de los donantes habituales.

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