La campaña de verano 'Un alento de vida' de donación de sangre llega a Rianxo
Una unidad móvil estará en la Praza Castelao, en horario de 16 a 21 horas
El municipio de Rianxo acoge este viernes 28 de agosto la campaña de verno 'Un alento de vida' que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), con el objetivo de fomentar la participación ciudadano durante el periodo estival. Una unidad móvil estará en la Praza Castelao, en horario de 16 a 21 horas, para facilitar la donación de todos los vecinos y vecinas de Rianxo.
Esta iniciativa acercará la donación a más de 170 municipios gallegos hasta concluir agosto, intentando garantizar la participación de los gallegos y gallegas en las campañas de ADOS durante el periodo estival y obtener una 22.000 donaciones de sangre.
La Axencia recuerda que todos los días del año son necesarias 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimiento de los componentes sanguíneos a nuestros hospitales. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un periodo especialmente sensible con motivo de la deslocalización de los donantes habituales.