La campaña de verano 'Un alento de vida' de donación de sangre llega a Rianxo

Imagen de una unidad móvil en otro municipio de Arousa Cedida

El municipio de Rianxo acoge este viernes 28 de agosto la campaña de verno 'Un alento de vida' que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), con el objetivo de fomentar la participación ciudadano durante el periodo estival. Una unidad móvil estará en la Praza Castelao, en horario de 16 a 21 horas, para facilitar la donación de todos los vecinos y vecinas de Rianxo.

Esta iniciativa acercará la donación a más de 170 municipios gallegos hasta concluir agosto, intentando garantizar la participación de los gallegos y gallegas en las campañas de ADOS durante el periodo estival y obtener una 22.000 donaciones de sangre.

La Axencia recuerda que todos los días del año son necesarias 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimiento de los componentes sanguíneos a nuestros hospitales. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un periodo especialmente sensible con motivo de la deslocalización de los donantes habituales.