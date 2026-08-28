Rianxo
El PSOE denuncia el estado de la escuela unitaria de Bacariza y reclama medidas urgentes
Los socialistas exponen que presenta “importantes sinais de deterioración e desprendementos no teito”
El PSOE de Rianxo denuncia el “lamentable” estado de conservación de la escuela unitaria de Bacariza, en Isorna, señalando que presenta “importantes sinais de deterioración e desprendementos no teito”, así como “humidades y manchas de mofo”.
De este modo, los socialistas critican que el Concello no haya limitado el acceso a la zona o puesto señalización alertando sobre su estado, y exige medidas de seguridad urgentes.