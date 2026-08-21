Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

El Titiriberia continúa hoy en Rianxo su programa con nuevos espectáculos y un tributo a Valle-Inclán

Fátima Pérez
21/08/2026 08:19
El Titiriberia: Festival de títeres tradicionais en Rianxo
El Titiriberia: Festival de títeres tradicionais en Rianxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Titiriberia: Festival de títeres tradicionales, organizado por la asociación Morreu o Demo, continúa hoy en Campo de arriba a las 11:00 horas con la compañía andaluza Lobishome y en Praia de Tanxil  a las 13.00 horas con Tenderete. 

Ya por la tarde, a las 19.00 horas se proyectará en el Auditorio de Rianxo el documental ‘Á auga con eles’ y la compañía Títeres Alakrán estrenará ‘A rosa de papel’, una obra que recupera el texto homónimo de Valle-Inclán. 

La programación de espectáculos se prolongará hasta el domingo 23 de agosto con un total de 27 funciones de compañías gallegas, portuguesas, catalanas, aragonesas, vascas, andaluzas y leonesas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620