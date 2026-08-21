El Titiriberia continúa hoy en Rianxo su programa con nuevos espectáculos y un tributo a Valle-Inclán

El Titiriberia: Festival de títeres tradicionais en Rianxo Cedida

El Titiriberia: Festival de títeres tradicionales, organizado por la asociación Morreu o Demo, continúa hoy en Campo de arriba a las 11:00 horas con la compañía andaluza Lobishome y en Praia de Tanxil a las 13.00 horas con Tenderete.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas se proyectará en el Auditorio de Rianxo el documental ‘Á auga con eles’ y la compañía Títeres Alakrán estrenará ‘A rosa de papel’, una obra que recupera el texto homónimo de Valle-Inclán.

La programación de espectáculos se prolongará hasta el domingo 23 de agosto con un total de 27 funciones de compañías gallegas, portuguesas, catalanas, aragonesas, vascas, andaluzas y leonesas.