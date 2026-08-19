El Titiriberia ofrece este jueves varios espectáculos y juegos tradicionales por todo Rianxo

Miembros de la compañía andaluza Lobishome Cedida

El ‘Titiriberia: Festival de títeres tradicionais’ acoge durante toda la jornada de este jueves diversos espectáculos y juegos tradicionales que se repartirán por el término municipal de Rianxo.

La actividad comenzará a las 11 horas en el parque de Santa Lucía con la obra ‘Mamulengo Galego’, una pieza de Seisdedos que combina tradiciones titiriteras con música en vivo.

Más tarde, a las 13 horas, la playa de Tanxil se convertirá en escenario para recibir a la compañía andaluza Lobishome, que representará su obra ‘Pulcinella en la plaza’.

Ya por la tarde, entre las 18 y las 19:30 horas, el Campo de Arriba también acogerá la actividad ‘Xogos na Feira Vella’, una iniciativa de Viravolta en la que se recreará una feria tradicional en Rianxo.

Por su parte, Trécola Produccións también tendrá su espacio en el Campo de Arriba. A partir de las 18 horas, esta compañía gallega ofrecerá ‘Treco-leria’, una propuesta de juego intergeneracional.

A las 19 horas, Seisdedos estrenará su 'Cantar do ano' en la misma ubicación y, a las 20 horas, el Centro Sociocultural A Capela, en Laraño, recibirá a la compañía vasca Tenderete. Será Os Monicreques de Kukas la que cierre la jornada en el auditorio con 'O Carteiro de Ximaraos'.