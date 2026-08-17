La Policía Local de Rianxo identifica a un conductor sin el carnet vigente y drogado

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local Chechu Río

La Policía Local de Rianxo llevó a cabo en los últimos días diversas actuaciones en el marco de las labores de prevención y persecución de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad viaria y ciudadana.

Así, los agentes identificaron en la Carballeira a un conductor cuya documentación parecía falsa, pero finalmente se comprobó que tenía el permiso de conducir español sin vigencia por pérdida total de puntos. Además, dio positivo en cocaína, por lo que se instruyeron diligencias por presuntos delitos contra la seguridad viaria y falsedad documental, comunicando también a la Policía Nacional su situación irregular de extranjería, constándole una resolución de expulsión del estado.

Por otro lado, la policía identificó en la Rúa Fincheira a otro conductor que trató de eludir su presencia y que presentaba signos evidentes, apuntan, de consumo de alcohol. En las pruebas dió resultados de 0,89 y 0,98 mg/l en aire aspirado y al hombre le constaban antecedes por hechos similares. Su vehículo fue inmovilizado y se instruyeron diligencias por presuntos delitos contra la seguridad viaria.

También, en Rosalía de Castro se intervino a una persona por lanzar un petardo, encontrándole otros de gran potencia y una navaja tras realizarle un registro. Fue propuesta para sanción por posibles infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Finalmente, fue localizado un vehículo sin seguro obligatorio y con la ITV caducada. Durante las comprobaciones, se constató que su propietario tenía dos órdenes judiciales en vigor para que el coche fuese requisado, procediendo con su detención y entrega a la Guarda Civil para su puesta a disposición judicial.