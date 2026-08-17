El Titiriberia arranca con nueve espectáculos, el acto inaugural y una exposición

Imagen de archivo de una edición anterior DA

El ‘Titiriberia: Festival de títeres tradicionais’ arranca este martes en Rianxo con nueve espectáculos, el acto inaugural y la visita guiada a la exposición de Tanxarina.

Desde las 12 y hasta las 20 horas, diferentes compañías ofrecerán actuaciones en el Campo de Arriba, donde, por la tarde, también tendrán lugar los ‘Xogos na Feira Vella’.

Posteriormente, será el turno del acto inaugural y una visita guiada a la exposición ‘Tanxarina. 40 anos de monicreques’, acercando una de las compañías decanas de Galicia una selección de las piezas más emblemáticas de su carrera.

Por último, a las 21.30 horas, el auditorio municipal recibe al catalán Toni Rombau y su obra ‘A manos libres’.