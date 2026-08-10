Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Rianxo calienta motores para un Rock in Rian con 9Louro y De Ninghures como cabezas de cartel

La Diputación destina al festival 29.000 euros, que tendrá lugar este viernes y sábado en el Parque de Galiza

Sandra Rey
10/08/2026 22:36
Presentación del festival
Presentación del festival
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El municipio de Rianxo se prepara para una nueva edición del Rock in Rian, que tendrá lugar esta semana los días 14 y 15 de agosto en el Parque de Galiza, con un cartel que incluye a reconocidos artistas del panorama actual gallego como 9Louro y De Ninghures.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este lunes en el Pazo de Martelo, en la que participó, juntos la organización, la diputada provincial, Sol Agra, y el alcalde, Julián Bisteño. En esta edición la Diputación de A Coruña colabora con el Rock in Rian a través de una aportación de 29.000 euros de la línea de subvenciones a festivales.

Desde este viernes el Parque de Galiza se convertirá en un punto de encuentro para la música gallega, además de ofrecer otras actividades paralelas y popuestas destinadas a complementar la programación musical, contribuyendo a dinamizar la actividad cultural y social de Rianxo, como zona gastronómica, pasabares, feria de artesanía y espectáculos de calle.

Así, el día 14 pisarán el escenario 9Louro, Familia Caamagno, Bisaiak, Lumedoloop, Sorcha, Fuego Lolita, Sustanciados, Five Pipers y Al borde del Despido, mientras que el sábado 15 serán De Ninghures, Orquestra Bravú Xangai, Prieto Picado, EKOS, Tona, Tapa D’Orella, Recambios Tucho, La Yaya DJ, Trópicos de Grelos, Mekanima Rolling Band y Remexidos Parrulo.

Durante la presentación, Sol Agra puso en valor el trabajo voluntario que hai detrás del festival y reivindicó el papel de las pequeñas asociaciones culturales como motor de dinamización en los concellos: “A Área de Cultura da Deputación da Coruña seguirá apoiando, coa súa liña de subvencións para actividades, investimentos e festivais, o sostemento económico das pequenas asociacións de toda a provincia”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620