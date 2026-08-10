Rianxo calienta motores para un Rock in Rian con 9Louro y De Ninghures como cabezas de cartel

Presentación del festival Cedida

El municipio de Rianxo se prepara para una nueva edición del Rock in Rian, que tendrá lugar esta semana los días 14 y 15 de agosto en el Parque de Galiza, con un cartel que incluye a reconocidos artistas del panorama actual gallego como 9Louro y De Ninghures.

La presentación oficial del evento tuvo lugar este lunes en el Pazo de Martelo, en la que participó, juntos la organización, la diputada provincial, Sol Agra, y el alcalde, Julián Bisteño. En esta edición la Diputación de A Coruña colabora con el Rock in Rian a través de una aportación de 29.000 euros de la línea de subvenciones a festivales.

Desde este viernes el Parque de Galiza se convertirá en un punto de encuentro para la música gallega, además de ofrecer otras actividades paralelas y popuestas destinadas a complementar la programación musical, contribuyendo a dinamizar la actividad cultural y social de Rianxo, como zona gastronómica, pasabares, feria de artesanía y espectáculos de calle.

Así, el día 14 pisarán el escenario 9Louro, Familia Caamagno, Bisaiak, Lumedoloop, Sorcha, Fuego Lolita, Sustanciados, Five Pipers y Al borde del Despido, mientras que el sábado 15 serán De Ninghures, Orquestra Bravú Xangai, Prieto Picado, EKOS, Tona, Tapa D’Orella, Recambios Tucho, La Yaya DJ, Trópicos de Grelos, Mekanima Rolling Band y Remexidos Parrulo.

Durante la presentación, Sol Agra puso en valor el trabajo voluntario que hai detrás del festival y reivindicó el papel de las pequeñas asociaciones culturales como motor de dinamización en los concellos: “A Área de Cultura da Deputación da Coruña seguirá apoiando, coa súa liña de subvencións para actividades, investimentos e festivais, o sostemento económico das pequenas asociacións de toda a provincia”.