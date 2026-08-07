El ‘Titiriberia’ acerca a Rianxo una treintena de actividades sobre el mundo de las marionetas

Presentación del festival Cedida

El ‘Titiriberia: Festival de títeres tradicionais’, organizado por la asociación Morreu o Demo con el apoyo del Concello, la Xunta, la Diputación y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), acerca a Rianxo su undécima edición con una treintena de actividades que girarán entorno al mundo de las marionetas.

La programación de espectáculos se celebrará entre los días 18 y 23 de agosto con un cartel que incluirá compañías gallegas, portuguesas y de diferentes puntos de España, con funciones que se repartirán por diferentes puntos de la geografía rianxeira.

Asimismo, el festival también traerá al municipio dos exposiciones sobre formaciones con más de 40 años de trayectoria. La compañía Trécola protagonizará la muestra que, un año más, se instalará en los escaparates de diferentes comercios adheridos a la Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE), mientras que Tanxarina exhibirá marionetas de su creación a lo largo de cuatro décadas de carrera profesional en el auditorio municipal.

Asimismo, entre los días 21 y 23 de agosto se impartirán cursos de formación para acercarse a esta disciplina. Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de agosto.