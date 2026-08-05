La ARE organiza una jornada para vivir el eclipse en Rianxo

Imagen de archivo de una joven con las gafas homologadas para ver el eclipse DA

La Asociación Rianxeira de Empresas (ARE) organiza el próximo 12 de agosto, desde las siete a las ocho de la tarde, una gran jornada con motivo del eclipse solar que podrá observarse desde Rianxo. El evento tendrá lugar en el Paseo da Ribeira (Fonte da Rianxeira) y nace con el objetivo de convertir este acontecimiento astronómico en una experiencia para toda la familia, al tiempo que impulsa la actividad del comercio local. En el municipio el eclipse será parcial, alcanzando su máximo a las 20:29 horas.

La programación icluye el reparto de 200 gafas homologadas para la observación segura del fenómeno astronómico. Además, la jornada contará con música en directo, gracias a la colaboración de Cafetería Castelao, un espacio infantil con globoflexia y tatuajes, una paella popular que será vendida por el CD Unión de Asados para la recaudación de fondos destinados al propio club, y un sorteo presencial de 100 euros.

Sorteo de 100 euros

Además, coincidiendo con la celebración del evento, la ARE desarrollará una campaña de dinamización comercial en sus establecimientos asociados. Las personas que realicen compras entre el 4 y el 12 de agosto podrán guardar sus tíckets y presentarlos el día del evento en el stand de la asociación de empresarios.

Cada boleto válido dará derecho a una rifa para participar en el sorteo presencial de 100 euros, una iniciativa que busca incentivar las compras en los días previos al eclipse y premiar la fidelidad al comercio de proximidad.

La organización de esta jornada responde a la apuesta de la ARE por crear campañas innovadoras alrededor de acontecimientos de gran repercusión social, convirtiendo un fenómeno astronómico excepcional en una oportunidad para atraer visitantes, dinamizar el centro urbano y reforzar el papel del comercio local como motor económico y social del municipio.

La propuesta cuenta con la participación de diferentes entidades locales, haciendo posible una programación variada y abierta a todos los públicos, con la intención de que tanto los vecinos y vecinas como las personas visitantes puedan disfrutar de una tarde diferente y única en uno de los espacios más emblemáticos de Rianxo.