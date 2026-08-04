Rianxo recuerda con un acto en el cementerio parroquial de Taragoña a Xosé María Brea Segade en el 122 aniversario de su nacimiento

El acto en homenaje a Brea Segade incluyó una ofrenda floral ante la tumba en la que está enterrado en el cementerio parroquial de Taragoña

La asociación etnológica Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Rianxo celebró este domingo en el cementerio del Divino Salvador de Taragoña un acto de homenaje a la memoria del escritor Xosé María Brea Segade, en la conmemoración del 122 aniversario de su nacimiento, y que reunió a familiares, amigos, investigadores e integrantes de la corporación municipal, así como personas comprometidas con la defensa del patrimonio cultural rianxeiro, con la voluntad de reivindicar "a memoria dun autor que durante décadas permaneceu inxustamente esquecido e que hoxe comeza a recuperar o lugar que merece na historia da literatura galega", señalaron desde la entidad impulsora de esta acción.

El acto incluyó la realización de una ofrenda floral por parte de Xosé María Ces Brea, sobrino directo del escritor fallecido, y por otro de sus familiares, Ramón Brea Rey, Este último también intervino en una lectura de textos en la que participaron la escritora Natalia Otero Oubiña, ganadora del I Premio de Poesía da Universidade de Vigo 2024 con el poemario 'Crónica doutra terra' y del II Premio Otero Pedrayo de Relato Curto 2026 por su obra 'O pelouro', y Xesús Santos Suárez, quién leyó el soneto que escribió en 1962 por petición de Faustino Rey Romero para formar parte del libro dedicado a Brea Segade y que permaneció inédito hasta 1984, cuando fue publicado por Carme García en una obra sobre el escritor ahora homenajeado.

A continuación hubo intervenciones sobre la vida y obra de Xosé María Brea Segade, natural del lugar de Iñobre (Taragoña) por parte de Xusto Ordóñez, secretario de la asociación etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, y el anteriormente referido Ramón Brea Rey, investigador sobre el escritor rianxeiro y autor de la biografía 'Un reiseñor canta lonxe. Xosé María Brea Segade: o home e a obra'. En el transcurso de las palabras pronunciadas sobre el escritor al que se rindió tributo, se realizó un recorrido por su biografía, producción literaria, participación en la Guerra de África, creación de la revista 'Charamuscas', labor como maestro y secretario del Pósito de Pescadores de Taragoña, así como el proceso de recuperación de su figura impulsado por Faustino Rey Romero, Carme García y Ramón Brea Rey. También se establecieron paralelismos con la vida y la obra de Manuel Antonio, destacando las coincidencias biográficas y literarias entre ambos escritores rianxeiros.

Recuperación

Durante el homenaje se recordó que el proceso de recuperación de la figura de Brea Segade alcanzó un hito destacado en 2004, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Entonces, la Diputación de A Coruña editó la obra amteriormente referida 'Un reiseñor canta lonxe. Xosé María Brea Segade: o home e a obra', y en el que, en un exhaustivo trabajo., Brea Rey "recompilou por primeira vez toda a obra conservada do escritor, reconstruíu a súa biografía con abundante documentación e contribuíu de maneira decisiva a situar a Xosé María Brea Segade no lugar que lle corresponde dentro da historia da literatura galega. Grazas ao labor de persoas como Faustino Rey Romero, Carme García e Ramón Brea Rey, hoxe resulta posible coñecer a vida e a obra dun autor que durante décadas permaneceu silenciado".

En ese sentido, se subrayó que su esfuerzo permitió "recuperar unha voz literaria de extraordinaria sensibilidade, profundamente ligada a Taragoña, a Rianxo e á cultura galega, facendo xustiza a un escritor que nunca debería ter caído no esquecemento". Los promotores y asistentes del acto, destacaron que, más allá del recuerdo de una figura literaria, se convirtió también en un "exercicio de memoria colectiva". "Recuperar a vida e a obra de Xosé María Brea Segade significa devolverlle á cultura galega unha voz que o paso do tempo mantivo silenciada durante demasiados anos. Significa tamén reivindicar o extraordinario patrimonio humano e intelectual que atesoura Rianxo, berce de figuras universais como Castelao, Rafael Dieste ou Manuel Antonio, ao que pertence, por méritos propios, este escritor de Iñobre", concluyó Xusto Ordóñez, secretario de la asociación etnológica Castelao.