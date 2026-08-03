Rianxo albergó cuatro jornadas de intercambio entre las comunidades de montes de la Plataforma pola Defensa do Monte y una delegación de Alemania

El centro cultural de Leiro dio cabida a varias ponencias en el transcurso de este intercambio de experiencias Cedida

Rianxo albergó desde el pasado jueves y hasta ayer unas jornadas de intercambio entre las comunidades de montes de la Plataforma pola Defensa do Monte y una delegación de cinco comuneros de las localidades alemanas de Hamburgo, Karlsruhe, Marburgo, Rottenburgo y Leipzig, y que los impulsores de la iniciativa definen como “encontros que coidan o monte”. Los teutones tuvieron la oportunidad de conocer montes comunales de la localidad barbanzana y compartiron trabajos de voluntariado con comuneros de Leiro, participando en la eliminación de brotes de eucalipto en las plantaciones de castaños de esa zona y también en el descascado de acacia. La expedición alemana -se alojó durante su visita en la antigua escuela rural de Igrexa, en Leiro, que fue habilitada por la plataforma como albergue de voluntariado al quedar en desuso- también pudo conocer de primera mano la realidad de los rebaños comunitarios y las iniciativas y características de las comunidades de O Fieitoso y O Araño.

Este pasado sábado se desarrolló una jornada de exposición y debate en el centro cultural de Leiro, donde se presentaron varias ponencias, como fue las de Ánxela Miguéns, presidenta de la Comunidade de Montes de Leiro, que expuso las características de los montes comunales en mano común, su origen, el marco legal regulativo y su realidad actual. Por su parte, Rafael Saco, presidente de la Plataforma pola Defensa do Monte, presentó el proyecto presente y futuro de dicha entidad, incidiendo en los resultados del trabajo llevado a cabo en los últimos dos años en el marco del mismo y que está impulsado con fondos Next-Generation desde la Fundación Biodiversidade del Miteco, que se planifican sobre la mejora de la biodiversidad y en las intervenciones sostenibles a favor de la prevención de los incendios forestales.

Además, Anja Hoh, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Forestales de Rottenburg, hizo una exposición de los modelos de gestión de los bosques en Alemania y realizó una invitación al diálogo en torno a experiencias comunitarias como las propuestas de acceso y gestión de tierras agrícolas que desarrolla el Ackersydicat o Sindicato de Granjas. Axel Heineck, coordinador del movimiento Citizens Forest, expuso su plantación de minibosques y su sentido en el contexto de calentamiento global impulsada por ese bosque de los ciudadanos, mostrando sus resultados y efectos en beneficio de la reducción de las temperaturas y vinculadas a procesos educativos y de gestión ciudadana, como el caso de Hamburgo. La conferencia de Felix Krawczyk, de la Universidad de Kassel, versó sobre alternativas de captura de carbono en clave emancipatoria y en la que aportó resultados iniciales sobre el estudio que desarrolla sobre las comunidades de montes de Galicia e iniciativas que cuidan y plantan bosques en Alemania.

La convivencia en este hermanamiento discurrió en laso ámbitos teórico, práctico y vital, “resultando enormemente gratificante e motivadora para a transformación necesaria da nosa xetión forestal presente e futura”, Según indicó el presidente de la Plataforma pola Defensa do Monte, quien agregó que esta acción tendrá continuidad y quiere sentar las bases de una colaboración e intercambio de conocimientos y prácticas que se complementan y que se precisan ante los nuevos desafíos.