La Festa do Mexillón de Rianxo reparte más de 4.000 raciones en siete elaboraciones diferentes

El evento se celebró bajo una carpa instalada en el Campo de Arriba Chechu Río

A más de 4.000 raciones se elevaron las viandas repartidas desde última hora de la tarde del sábado y en la jornada de ayer en el transcurso de la XV Festa do Mexillón de Rianxo que se desarrolló bajo una carpa instalada en el Campo de Arriba. Así lo dio a conocer la organización, que corre a cargo de la Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo y el Club de Remo de Rianxo, del que un centenar de deportistas y otros componentes se implicaron en esta exaltación gastronómica. Su máximo responsable y portavoz, Ramón Vicente, recordó que dispusieron de 3.000 kilos en fresco y en vianda del considerado oro negro de las rías gallegas para su presentación en siete diferentes elaboraciones, tales como al vapor, en escabeche, a la vinagreta, en empanada de trigo, en croquetas, en plato rianxeiro y, como novedad, en canapé con peras al vino, y en las que el mejillón fue el protagonista. La ración de cada una de ellas se pudo adquirir al precio de seis euros la ración, al igual que sucedió con el menú degustación y la ración de comida.

Ramón Vicente indicó que, el sábado, después de que empezó a sonar música tradicional de ambiente en el recinto de la fiesta para dar comienzo a la misma, desde las ocho de la tarde y durante las primeras horas de la noche del sábado se registró una gran afluencia de gente, pero precisó que acudió de manera escalonada. Ello permitió que no hubiera grandes aglomeraciones en el recinto instalado por encima de la Praza Castelao, y que ayer estuvo rodeada por puestos del mercadillo, para poder degustar el sabroso molusco objeto de exaltación, del que ese día se vendieron 2.000 raciones. Y desde las once de la noche, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación musical ofrecida por el grupo folk Faíscas de Pontraga, a la vez que degustaron mejillones.

Ayer, que era considerado el día grande del evento, arrancó con la actuación del grupo de música tradicional Fogo Fatuo, hubo un “xantar mariñeiro”, con degustación de las siete elaboraciones de mejillón ya referidas, mientras que a la una de la tarde tuvo lugar, además de la actuación de un grupo de gaiteiros y la recepción de autoridades por parte del citado Ramón Vicente. Entre las mismas que se encontraba el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta, Isaac Rosón, que un par de horas antes asistió a la apertura de la XV Festa do Percebe de Aguiño. Dicho representante del ejecutivo gallego reivindicó “o bo facer” de los bateeiros gallegos en el suministro de un alimento de alta calidad para una dieta saludable.

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