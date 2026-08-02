La Festa do Mexillón de Rianxo ofrece un total de 3.000 kilos de molusco en siete elaboraciones

El mejillón de Rianxo es desde última hora de la tarde de ayer de una fiesta de exaltación

Desde última hora de la tarde de ayer se desarrolla en el Campo de Arriba la XV Festa do Mexillón de Rianxo, que tiene continuidad en la jornada de hoy y en la que se ofrecen unos 3.000 kilos en fresco y en vianda del considerado oro negro de las rías gallegas. Así, después de que se inició una actuación de música tradicional, a las ocho de la tarde arrancó la degustación del producto objeto de exaltación.

Según indicaron desde la organización, que corre a cargo de la Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo, el preciado molusco se presentará en un total de siete elaboraciones, tales como al vapor, en escabeche, a la vinagreta, en empanada, en croquetas, en canapé con peras al vino y en plato rianxeiro. Y a las once de la noche tuvo lugar la actuación musical del grupo folk Faíscas de Pontraga.

La jornada de hoy será el día grandes, que contará con la actuación del grupo de música tradicional Fogo Fatuo desde las 10.30, empezando una hora después un “xantar mariñeiro”, con degustación de las siete elaboraciones de mejillón referidas, mientras que a las 13.00 horas habrá la recepción de autoridades y la actuación del grupo de gaiteiros.