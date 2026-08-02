Denuncian el abandono que sufren los vecinos del lugar rianxeiro de A Marquesa desde hace nueve meses
El PSOE de Rianxo denuncia la situación de abandono que padece la ciudadanía de A Marquesa, precisando que varias pistas permanecen levantadas desde hace 9 meses y sin solución definitiva. Representantes socialistas acudieron hace dos semanas al lugar, tras recibir las llamadas de residentes, para comprobar de primera mano lo que pasa, y comprobaron que “todo segue practicamente igual, baixo o argumento de que o terreo necesitaba asentar”. Desde el partido del puño y la rosa creen que esa explicación no puede convertirse en una justificación permanente para no actuar, “sobre todo cando esa situación non se dá en toda a aldea e os veciños levan meses soportando as consecuencias das obras”, subraya.
Su portavoz municipal, Óscar Rial, recordó un anuncio difundido el 17 de julio de que la semana siguiente se iba a actuar en la zona, pero precisa que todo sigue igual. Para el PSOE, el problema no es sólo que las actuaciones no llegan, sino que los anuncios hechos “poden crear sensación de normalidade e xestión que non se corresponde co que está a vivir a veciñanza na rúa” y afirma que la situación de A Marquesa es “un reflexo da sensación de abandono e de pobo pouco coidado que cada vez percibe máis veciñanza”.
Rial recuerda que “para cobrar aos veciños si houbo axilidade, mentres que para resolver unha actuación que afecta directamente á súa vida diaria xa se achegan aos nove meses coas pistas levantadas”. “Non cuestionamos que unha obra poida ter dificultades técnicas. O que non podemos aceptar é que esas dificultades se prolonguen durante meses e que, mentres tanto, se anuncien actuacións que non se materializan”, indica el PSOE, por lo que reclama que se actúe con la máxima urgencia, que se informe a los ciudadanos de la situación real de los trabajos y que se deje de sustituir la solución de los problemas por anuncios.