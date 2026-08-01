Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Luz verde de la Diputación de A Coruña a los trámites para aceptar la cesión de terrenos y construir la Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo

Contará con 59 plazas en 4 unidades convivenciales y con atención médica geriátrica, psicóloga, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia y tecnologías para la seguridad y confort del usuario

Chechu López
01/08/2026 06:30
Formoso y Bustelo en la parcela donde se edificará la CAM de Rianxo
Valentín González Formoso y Julián Bustelo, acompañadops por otros responsables, visitaron hace unios meses la parcela donde se edificará la CAM de Rianxo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad el convenio con el Ayuntamiento de Rianxo para la cesión gratuita de pleno dominio en favor de la institución provincial de los más de 6.000 metros cuadrados de terreno en Rianxiño, junto al IES 'Félix Muriel', para posteriormente llevar a cabo la construcción y puesta en funcionamiento de la Casa de Acompañamento a Persoas Maiores (CAM), de la que la Diputación coruñesa asumirá su titularidad, tras financiar y ejecutar las obras de dicho centro, así como su dotación de equipamiento integral.

Así, la institución provincial y el municipio consolidan su alianza para poner en marcha los trámites para crear ese nuevo modelo residencial público centrado en la atención integral y humanizada de las personas mayores, con la dotación del equipamiento integral de esa residencia de proximidad inspirada en modelos europeos de 5ª generación, orientados a evitar el desarraigo y garantizar un entorno lo más semejante posible a un hogar.

La Diputación de A Coruña recordó que será un servicio público que contará con 59 plazas repartidas en cuatro unidades convivenciales, con cocina, salón y espacios comunes complementadas con servicios de atención médica geriátrica, psicológica, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia y tecnologías avanzadas para la seguridad y el confort de los usuarios. 

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad el convenio con el Ayuntamiento de Rianxo
El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad el convenio con el Ayuntamiento de Rianxo
Iago Lopez
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620