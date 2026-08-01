Luz verde de la Diputación de A Coruña a los trámites para aceptar la cesión de terrenos y construir la Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo

Valentín González Formoso y Julián Bustelo, acompañadops por otros responsables, visitaron hace unios meses la parcela donde se edificará la CAM de Rianxo Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad el convenio con el Ayuntamiento de Rianxo para la cesión gratuita de pleno dominio en favor de la institución provincial de los más de 6.000 metros cuadrados de terreno en Rianxiño, junto al IES 'Félix Muriel', para posteriormente llevar a cabo la construcción y puesta en funcionamiento de la Casa de Acompañamento a Persoas Maiores (CAM), de la que la Diputación coruñesa asumirá su titularidad, tras financiar y ejecutar las obras de dicho centro, así como su dotación de equipamiento integral.

Así, la institución provincial y el municipio consolidan su alianza para poner en marcha los trámites para crear ese nuevo modelo residencial público centrado en la atención integral y humanizada de las personas mayores, con la dotación del equipamiento integral de esa residencia de proximidad inspirada en modelos europeos de 5ª generación, orientados a evitar el desarraigo y garantizar un entorno lo más semejante posible a un hogar.

La Diputación de A Coruña recordó que será un servicio público que contará con 59 plazas repartidas en cuatro unidades convivenciales, con cocina, salón y espacios comunes complementadas con servicios de atención médica geriátrica, psicológica, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia y tecnologías avanzadas para la seguridad y el confort de los usuarios.